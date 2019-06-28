آبل تزيد من إنتاج الأيفون لمواجهة الأزمة الصينية الأمريكية

وفق تقرير جديد فإن آبل تقرر زيادة إنتاج الأيفون ومعدلات إنتاجه في محاولة لتأمين نفسها والإستفادة من أزمة التجارة بين أمريكا والصين وتحديداً مع شركة هواوي الرائدة في الهواتف المحمولة.

بينما تأتي هذه كزيادة قليلة في الحجم إلا أنها محاولة من الشركة لمواجهة الأزمة والإستفادة منها وتوفير هواتف في مخزونها حول العالم، فقد كانت عدد الشحنات على مدار السنة يتراوح يبن 38 مليون إلى 39 مليون قررت الشركة أن تزيد هذا العدد إلى 40 مليون وحدة في المجمل.

النصيب الأكبر من ال40 مليون وحدة كان لهواتف iPhone X بأنواعه الأربعة مع وجود 10 مليون وحدة موزعة ما بين الـ iPhone 7 و iPhone 8، ولكن وبالرغم من أن حظر هواوي في الظاهر يفيد شركة مثل آبل وسامسونج إلا أنه سيضرها على الناحية الأخرى مع إزدياد ضرائب الواردات من الصين وهو المكان الأساسي الذي تعتمد عليه آبل في تصنيع هواتفها وتجميعها لذا فمن المنطقي أن نرى إزدياد في سعر منتجات آبل في الفترة القادمة لتتمكن من تعويض هذا الإرتفاع في السعر والحفاظ على نفس مستوى الجودة .