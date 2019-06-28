إنستاجرام ستبدأ بعرض الإعلانات في تبويب ” Explore ” لتحقيق المزيد من الدخل من الخدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن للجميع إستخدام شبكة إنستاجرام مجانًا، وكما يقولون، لا يوجد شيء مجاني. وهذا يعني أن المستخدمين إضطروا إلى التعامل مع الإعلانات التي يتم دسها بين المنشورات التي تظهر على الصفحة الرئيسية وأيضًا داخل القصص. يبدو الآن أن مستخدمي إنستاجرام سيضطرون للتعامل مع المزيد من الإعلانات في صفحة الإستكشاف ” Explore “.

في مقابلة مع موقع The Verge، صرحت مديرة الأعمال في شركة إنستاجرام، السيدة Susan Buckner Rose بالقول : ” Explore هو المكان الذي يكون فيه الناس منفتحون حقًا للإستكشاف، ولهذا السبب نحن متحمسون جدًا لهذا “. ولن تظهر الإعلانات فعليًا في تخطيط شبكة Explore، وإنما ستظهر عندما تضغط على صورة أو مقطع فيديو، لذلك يتعين عليك مشاهدة الإعلان أولاً قبل الغوص في بقية محتوى الصفحة.

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على الرغم من أن إنستاجرام تبدو وكأنها إكتشفت بأن صفحة Explore هو أفضل مكان لإدراج الإعلانات فيه بسبب حقيقة أنه يتم إستخدام هذا التبويب لإكتشاف الأشخاص أو العلامات التجارية التي لا يتابعونها عادة، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كان المستخدمون سيشعرون بالحماسة لذلك أم لا. ومع ذلك، كما قلنا سابقًا، فإنستاجرام عبارة عن خدمة مجانية، وبالتالي يتعين على الشركة التوصل إلى طريق لتحقيق الدخل منها، وهذا يعني إدراج الإعلانات حيثما كان ذلك ممكنًا.