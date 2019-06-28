الهاتفين Honor 10 Lite و Honor 20i يبدأن بدورهما بتلقي تحديث EMUI 9.1

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإصدار تحديث EMUI 9.1 للهاتف Huawei Mate 20X يوم أمس، والآن بدأت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لها بإصدار نفس التحديث للهاتفين Honor 10 Lite و Honor 20i.

هذا التحديث لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن يجلب معه ميزات جديدة مثل خاصية GPU Turbo 3.0 لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف، فضلا عن تعيين نغمات فيديو لجهات إتصال محددة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإستدعاء المساعد الرقمي من خلال الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل.

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يجري حاليًا إصدار تحديث EMUI 9.1 للهاتفين Honor 10 Lite و Honor 20i في الصين، ويجب أن يتوسع ليشمل مناطق أخرى قريبًا. ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار، يمكنك محاولة سحب التحديث الجديد يدويًا عن طريق الإنتقال إلى قائمة ” الإعدادات ” في هاتفك إذا لم تحصل على الإشعار الخاص بالتحديث خلال أسبوع أو أسبوعين.