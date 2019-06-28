جوجل تتيح الآن لجميع المستخدمين تفعيل خيار الحذف التلقائي لسجل الموقع وبيانات النشاط

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بإصدار خيار التحكم في ميزة حذف سجل الموقع وبيانات نشاطك. يجب أن تكون خيارات التحكم الجديدة هذه متوفرة الآن على كل من الأندرويد و iOS. تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في شهر مايو الماضي، ولكنها إستغرقت وقتًا طويلاً قبل أن يتم إطلاقها بشكل رسمي.

يعتبر هذا خيارًا مفيدًا للمستخدمين والشركة على حد سواء، فهو يتيح للشركة جمع بيانات موقعك وبيانات نشاطك، ولكنه يفرض عليها حذف تلك البيانات تلقائيًا بعد ثلاثة أو 18 شهرًا. لذلك، لم تعد لديك تلك الخيارات البسيطة بعد الآن بمنح شركة جوجل الإحتفاظ بكل شيء إلى الأبد حتى تقوم بحذف ما تم تخزينه يدويًا، أو عدم السماح للشركة بجمع أي من هذه البيانات على الإطلاق.

كما جرت العادة دائمًا مع كل ما تقوم شركة جوجل بإصداره، فلا تتوقع رؤية هذه الميزة الجديدة على الفور، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يتم توفير هذه الميزة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وبمجرد الحصول عليها، يمكنك الإنتقال إلى قسم My Activity في حساب جوجل الخاص بك، والنقر بعد ذلك على خيار ” إختيار الحذف تلقائيًا ” الجديد في قسم Location History، ومن ثم تختار ثلاثة أو 18 شهرًا، وتكون بذلك قد إنتهيت.