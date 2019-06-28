معيار DisplayPort 2.0 الجديد يجلب معه الدعم لشاشتين بدقة 8K بمعدل تحديث يبلغ 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، أصبحت دقة 4K هي المعيار في الشاشات والتلفزيونيات، ولكن هناك بعض الشركات التي تطمح إلى مستقبل أفضل من خلال إنشاء شاشات تمتاز بدقة 8K. نحن نعتقد بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم تبني تقنية 8K على نطاق واسع، على الرغم من أن هناك على الأرجح بعض المهنيين في القطاع الذين يمكنهم الإستفادة من هذه الشاشات الفائقة الدقة.

والخبر السار هو أن منظمة Video Electronics Standards Association قد أعلنت للتو أنها تخطط لإدخال بعض التغييرات على معيار DisplayPort حيث سيتم ترقيته إلى DisplayPort 2.0. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى إجراء بعض التحسينات على هذا المعيار، وأبرزها حقيقة أن المعيار الجديد سيدعم إثنتين من شاشات 8K أو شاشة واحدة بدقة 16K.

وبالإضافة إلى شاشات 8K، فسوف يشهد هذا المعيار كذلك زيادة على مستوى معدل نقل البيانات، وترقية في معدلات الإطارات المدعومة، فضلا عن دعم HDR بدقة أعلى، وكذلك توفير دعم أفضل لتعدد الشاشات. ونحن نتخيل بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تحتاج الجماهير إلى إستخدام معيار DisplayPort 2.0 الجديد، ولكن على الأقل سيكون المعيار متاحًا لأولئك الذين يريدونه بشدة.

سيتم دعم المعيار الجديد من خلال منفذ USB Type-C، وهذا ما يفسر الإقبال المتزايد على منفذ USB Type-C من قبل المزيد من الشركات، ولكن سيتم دعم المعيار الجديد أيضًا من خلال موصل DisplayPort العادي من أجل المصنعين الذين ليسوا مستعدين بعد لتبني USB Type-C في أجهزتهم. وبفضل معدل نقل البيانات الذي تم ترقيته الآن في المعيار DisplayPort 2.0 الجديد من 32.4Gbps إلى 80Gbps، فقد أصبح من الممكن إستخدام إعدادات مختلفة على مستوى الشاشات كما هو موضح أدناه :

شاشة واحدة :

شاشة واحدة بدقة 16K مع معدل تحديث يبلغ 60Hz

شاشة واحدة بدقة 10K مع معدل تحديث يبلغ 90Hz

شاشتين :

إثنتين من شاشات 8K بمعدل تحديث 120Hz مع دعم HDR

أربع شاشات بدقة 4K مع معدل تحديث يبلغ 144Hz

ثلاث شاشات :