إيماءات التنقل في هواتف Galaxy S10 تحصل على ردود الفعل الإهتزازية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فقد إنتهزت شركة سامسونج الفرصة أيضًا لإضافة ميزة أنيقة إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الخاصة بها مع تحديثها الخاص بهذا الشهر، والميزة المعنية هنا هي ردود الفعل الإهتزازية لإيماءات التنقل.

قبل التحديث، لم تكن هناك أي ردود تخبرك أنك أكملت الإيماءة بنجاح، ولكن هذا الأمر سيتغير بعد تثبيت التحديث الجديد، فقد أصبحت هناك إهتزازات صغيرة تخبرك أنك عدت إلى شاشتك الرئيسية أو فتحت قائمة التطبيقات الحديثة. وعلى الرغم من أن هناك بعض المستخدمين الذين لا يرغبون في هذا التغيير، فهناك أيضًا في نفس الوقت بعض المستخدمين الذين يقدرون كثيرًا هذه الميزة الأنيقة.

ولكن لكي تعمل ردود الفعل الإهتزازية تلك، سيتعين عليك تفعيل خيار ردود الفعل الإهتزازية في قائمة الإعدادات. هذا لا يعني أن محرك الإهتزاز سوف يعمل في كل مرة تلمس فيها الشاشة، فهو سيعمل فقط أثناء إستخدام إيماءات التنقل أو أزرار التنقل الإفتراضية التقليدية.

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وعلى الرغم من أن هذا التحديث لم يصل بعد إلى كافة الأسواق إلا أنه سيصل للجميع في نهاية المطاف لأنه يتم إطلاقه من قبل شركة سامسونج على مراحل. قد تضطر إلى الإنتظار لبضعة أيام قبل أن يصل هذا التحديث إلى جهازك، ويمكنك أيضًا محاولة التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويًا من خلال خيار تحديث النظام في قائمة الإعدادات.