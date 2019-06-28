«موجة الجحيم تجتاح أوربا» وتسفر عن سقوط قتلى .. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلن رئس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد وفقاً نشرته سبوتنيك .

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي أعلن بعد الاجتماع الوزاري حول الحرارة: "لقد أتحنا الفرصة لمديري المدارس ورؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بإغلاق المدارس، أعتقد أن أربعة آلاف مدرسة مغلقة اليوم أو توفر استقبالا مناسبا للعائلات".

وأوضحت الصحيفة أن فيليب أشار إلى شدة وطبيعة حرارة الصيف المبكرة هذا العام، مؤكدا أنه "لأول مرة في وقت مبكر من بداية الصيف، ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير"، مذكرا أن أربعة مناطق أعلنت بالفعل أعلى مستوى من مخاطر الأرصاد الجوية.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الانتباه إلى صحتهم وصحة أقاربهم وجيرانهم، فضلا عن مراعاة التوصيات من أجل تحمل الحرارة بسهولة أكبر.

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سقوط قتلى بسبب الحر

وفي ذات السياق توفي ثلاثة أشخاص في إيطاليا،وفق صحيفة سبوتنيك الروسية ، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ للمستوى الأحمر بسبب تهديدات الطقس في 16 مدينة، بما في ذلك روما وميلانو ونابولي وتورينو والبندقية وبولونيا وفلورنسا.

وأوصي الأطباء بالبقاء في منازلهم في أوج النهار وشرب المزيد من الماء.

ضحايا فرنسا

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على شاطئ لوهافر في فرنسا بعد محاولتهم السباحة في الماء، الذي أصبح باردا جدا، حيث توفي رجلان يبلغان من العمر 70 و75 عاما، فضلا عن امرأة تبلغ من العمر 62 عاما، جراء صدمة باردة بحسب ما جاء في سبوتنيك.