موزيلا تطلق Firefox Preview لنظام أندرويد

أعلنت مؤسسة موزيلا (Mozilla) اليوم عن تطبيق (Firefox Preview)، وهو أول معاينة للنسخة المعاد تصميمها من متصفح فايرفوكس (Firefox) لنظام أندرويد.

وتَعِد هذه النسخة بأن تكون أسرع من متصفح فايرفوكس الحالي بمرتين، وسيصبح تطبيق (Firefox Preview) هو متصفح فايرفوكس الافتراضي لنظام أندرويد هذا الخريف.

كما أوقفت موزيلا بشكل مؤقت تطوير تطبيق (Firefox Focus) لنظام أندرويد.

ويعمل المتصفح الجديد باستخدام محرك (GeckoView) من موزيلا، والذي تصفه بأنه المحرك العالي الأداء المزود بالميزات.

وتستهدف النسخة الحالية من (Firefox Preview) المطورين والمتحمسين، وتعتبر تجريبية في الوقت الحالي، ويمكن تنزيل (Firefox Preview) من متجر جوجل بلاي (Google Play).

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ويوفر الإصدار الجديد واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم المجموعات، كما يتميز بميزة الحماية من التتبع الخاصة بمتصفح فايرفوكس، والتي تعمل افتراضيًا.

ويُعد فايرفوكس بمثابة المتصفح الثاني الأكثر شعبية على أجهزة حواسيب سطح المكتب بعد جوجل كروم، ويمتلك زهاء 10 في المئة من الحصة السوقية لأجهزة الحواسيب المكتبية.

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لكن حصة فايرفوكس السوقية على الأجهزة المحمولة لم تتحسن على مر السنين، إذ يتمتع بأقل من 0.5 في المئة، بالرغم من إصدار موزيلا للنسخ المحدثة بشكل منتظم.

وتتبع موزيلا منذ عدة أشهر إستراتيجية جديدة لنظام أندرويد، وتحاول جلب ميزات (Firefox Focus)، الذي يوفر مزايا الخصوصية والأداء من خلال حظر العديد من متتبعات الويب، التي منها: التحليلات؛ والاجتماعية؛ والإعلانية، إلى فايرفوكس على أندرويد.

وتَعد موزيلا بأن يوفر (Firefox Preview) لنظام أندرويد الميزات التالية:

حظر التتبع بشكل افتراضي، مما يؤدي إلى تقليل الإزعاج وزيادة سرعة التصفح.

أسرع مرتين من النسخ السابقة من فايرفوكس لنظام أندرويد.

شاشة بدء مختزلة وشريط (URL) بالجهة السفلية.

المجموعات، وهي ميزة جديدة تساعد في حفظ مجموعات المواقع وتنظيمها ومشاركتها.

وقالت موزيلا: لقد أدركنا أن المستخدمين قد طالبوا بتجربة تصفح كاملة للهواتف المحمولة، لكن مع خصوصية وأمان أكثر من أي تطبيق موجود، لذلك قررنا أن نجعل فايرفوكس أكثر شبهًا بتطبيق (Focus)، لكن مع توفير السهولة والراحة المعتادة لمتصفح الهاتف المحمول المتكامل.

وأضافت “بالرغم من أن جميع متصفحات أندرويد الرئيسية الأخرى اليوم تعتمد على محرك (Blink)، وبالتالي فهي تعكس قرارات جوجل بشأن الأجهزة المحمولة، فإن محرك (GeckoView) من فايرفوكس يضمن لنا نحن ومستخدمينا استقلالنا”.

ويؤدي استخدام (GeckoView) إلى توفير قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بأنواع ميزات الخصوصية والأمان التي يمكن لفايرفوكس تقديمها لمستخدمي الهواتف المحمولة.

وأكدت موزيلا أن تجربة المستخدم بالنسبة لهذه النسخة المبكرة ستختلف بشكل كبير عن المنتج النهائي.