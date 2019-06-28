تحديث Realme 3 Pro ليدعم التصوير بالحركة البطيئة وإشارات جديدة

صدر تحديث Realme 3 Pro جديد يقدم مجموعة من المميزات الجديدة للهاتف على رأسها التصوير بالحركة البطيئة مع تحديثات يونيو 2019 الأمنية للهاتف .

يأتي تحديث Realme 3 pro الجديد بحجم 320 ميجابايت ورقم RMX1851EX_11_A.15. وكما قلنا يقدم دعم لتصوير الفيديو بالحركة البطيئة بالكاميرا الخلفية حتى 240 إطار فالثانية وهو أمر مذهل للغاية كون الهاتف يتربع في بداية الفئة المتوسطة من الهواتف.

كما أ، التحديث يضيف أيضاً طريقة جديدة لتتحكم في الجهاز عن طريق إشارات Swipe Gestures جديدة تمكنك من الذهاب إلى البرامج والعودة منها بسهولة وبطريقة مشابهة لطريقة التحكم في عائلة هواتف iPhone X.

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يصدر التحديث حول العالم بشكل تدريجي وقد بدأ بالأمس بالوصول إلى المستخدمين في المنطقة الهندية ومن المنطقي أن يأخذ بعض الأوقات – على الأغلب أيام قليلة حتى يصل لباقي الهواتف حول العالم- إن كنت تشعر بأنك غير قادر على الإنتظار يمكنك التوجه إلى صفحة المصدر وتحميل التحديث يدوياً من هناك .

يمكنك الإطلاع على الدليل الكامل للتحديث بالأسفل :