نسخة سبايدرمان من Realme X تظهر بشكل رسمي وتأكيد على شكلها

ظهرت نسخة سبايدرمان من Realme X بشكل رسمي في دعاية الشركة تمهيداً لإطلاق الهاتف بشكل رسمي في الاسواق الهندية المحلية .

أكد المدير التنفيذي للشركة هذه المعلومات والخبر من خلال تغريدة رسمية على حسابه الرسمي على تويتر كما حصلنا على أكثر من صورة دعائية على شبكة Weebo الصينية تظهر العلبة البيضاء لنسخة سبايدرمان من Realme X التي سيتم بيع الهاتف فيها بالإضافة إلى علبة حمراء تضم الهاتف نفسه بالإضافة إلى بعض المفاجئات الآخرى.

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سيصدر اللون الجديد من الهاتف مع صدور فيلم Spiderman Far From Home الجديد في الشهر القادم، بالطبع أن نرى هواتف تحمل علامات تجارية خاصة بأبطال خارقين أو أبطال أفلام ليس أمراً غريباً، في الشهر الماضي شاهدنا نسخة خاصة من F11 Pro مع شعار Avengers عليها كجزء من الدعاية لفيلم Avengers Endgame.

تصميم هاتف Realme X في حد ذاته فريد من نوعه ومميز للغاية ولم يكن يحتاج إلى لمسات جمالية مع خلفيات أو لون أبيض مميز لذا فإن وجود نسخة بهذه المواصفات يزيد من جمال الهاتف .