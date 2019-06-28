تسريبات جديدة تكشف لنا عن تصميم Galaxy Note 10، وتؤكد لنا إفتقاره لمنفذ السماعات

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم مجموعة من الصور الجديدة لغطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج. ومرة أخرى، تؤكد لنا هذه الصور الجديدة أن الهاتف اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى، وهذا ما يعني بأن شركة سامسونج ستتخلى عن الترتيب الأفقي الذي إستخدمته منذ Galaxy Note 8.

هذه الصور الجديدة التي بحوزتنا اليوم تعرض لنا هذا الغطاء الواقي المصمم خصيصًا للهاتف Galaxy Note 10 مع منفذ واحد لمكبر الصوت في الجزء السفلي، ومع فتحة لمنفذ USB Type-C، وأيضًا مع منفذ للقلم الإلكتروني S Pen. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فهذه الصور تؤكد لنا هي الأخرى أن الهاتف Galaxy Note 10 سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm.





بالمناسبة، هذا ليس هو Galaxy Note 10 Pro لأن جميع التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية لمحت إلى أن هذا الهاتف سيحصل على كاميرا إضافية في الخلف ستكون على الأرجح من نوع Time Of Flight.

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