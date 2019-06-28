EA تقوم بإصلاح الثغرات الأمنية التي كانت تُعرض ملايين مستخدمي منصة Origin للخطر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركات الأمنية Check Point Research و CyberInt برصد ثغرات أمنية في منصة الألعاب Origin التابعة لشركة Electonic Arts والتي لو تم إستغلالها كانت ستعرض ملايين مستخدمي هذه المنصة للخطر. كان يمكن للقراصنة من خلال إستغلال هذه الثغرات الأمنية الإستيلاء على ملايين الحسابات وإستغلالها. وقد نبهت الشركات الأمنية المذكورة آنفًا شركة Electronic Arts إلى هذه الثغرات الأمنية لتقوم هذه الأخيرة بسرعة بسد تلك الثغرات.

تتصادف أن تكون Electronic Arts هي ثاني أكبر شركة للألعاب الرقمية في العالم، وهي تقوم بإحتضان العديد من ألعابها على منصة Origin للسماح للعملاء بشرائها وإستخدامها على الحواسيب المكتبية والمحمولة الخاصة بهم. كما توفر ميزات إجتماعية مثل إدارة الملفات الشخصية والتواصل عبر الدردشة والإنضمام المباشر إلى الألعاب.

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تعتمد هذه الثغرات الأمنية المكتشفة على النطاقات الفرعية المهجورة، وإستخدام شركة Electronic Arts لرموز المصادقة، وآليات TRUST، وتسجيل الدخول الموحد المدمج في عملية تسجيل الدخول. إذا تم إستغلال الثغرات الأمنية هذه، فقد يتسبب ذلك في الكثير من المشاكل لمستخدمي Electronic Arts و Origin. كانت الملايين من الحسابات قد تم إختراقها، ومن المؤكد أن شركة Electronic Arts ستواجه بعض الأوقات العصيبة نتيجة لذلك.

كشفت Check Point Research و CyberInt عن الثغرات الأمنية بشكل مسؤول لشركة Electronic Arts بحيث تم إصلاحها وإغلاقها قبل أن يتم إستغلالها من قبل القراصنة. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المدير الأول لأمن الألعاب والمنصات في شركة Electronic Arts، السيد Adrian Stone بالقول : ” نتيجة للتقرير المقدم من CyberInt و Check Point Research، قمنا بإشراك المسؤول عن إدارة أمان المنتجات في الشركة في العملية لمعالجة المشاكل التي تم الإبلاغ عنها “.