بلدة أخرى في ولاية فلوريدا الأمريكية تضطر لدفع 500 آلف دولار أمريكي للتخلص من فيروس الفدية

فاطمة أيت طالب - دبي - يقوم الهاكرز بشكل متزايد بإستهداف مدن في الولايات المتحدة الأمريكية بإستخدام فيروسات الفدية أو ما يُعرف بـ Ransomware. ويقوم هؤلاء القراصنة بإستخدام هذا النوع من الفيروسات البرمجية لإستهداف أنظمة المدن وحجز بياناتها كرهائن إذا جاز التعبير. في معظم الحالات، تقرر المدن دفع الأموال التي طالب بها هؤلاء القراصنة لأنه يصعب عليها العمل بدون بياناتها. ومؤخرًا، تأكد أن بلدة أخرى في ولاية فلوريدا الأمريكية قامت بدفع ما يصل إلى 500 آلف دولار أمريكي للقراصنة الذين قاموا بإصابة أنظمتها بفيروس الفدية.

تعرضت ضاحية Riviera Beach هي الأخرى للهجوم مؤخرًا حيث قام القراصنة بمنع موظفي البلدة من الولوج إلى الملفات المهمة. وبالتالي، أُجبروا بعد ذلك على دفع 600 آلف دولار أمريكي على شكل فدية للوصول إلى ملفاتهم مرة أخرى.

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وجد المسؤولون في Lake City بولاية فلوريدا الأمريكية أنفسهم في وضع مماثل. لقد صوتوا في نهاية المطاف على دفع ما يعادل 500 آلف دولار أمريكية من عملات البيتكوين بعدما أبقى القراصنة أنظمة المدينة خارج نطاق الخدمة لمدة أسبوعين عن طريق فيروس الفدية. قام موظفو تكنولوجيا المعلومات في Lake City بفصل حواسيب الموظفين في غضون دقائق من الكشف عن الهجوم، ولكن هذا القرار جاء بعد فوات الأوان. عمل فيروس الفدية بعد ذلك على إبقاء الموظفين خارج حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بينما لم يعد بإمكان السكان إجراء عمليات الدفع للبلدية عبر الإنترنت.

إتصل القراصنة بشركة تأمين المدينة ثم تفاوضوا على دفع فدية قدرها 42 بيتكوين أي ما يعادل حوالي 500 آلف دولار أمريكي. وكان المسؤولون يرون أن دفع الفدية هي الطريقة الأكثر فعالية للوصول إلى أنظمتهم. وقال العمدة Stephen Witt لوسائل الإعلام أن الجزء الأكبر من الفدية سيشمله التأمين بينما سيتكبد دافعو الضرائب عشرة آلاف دولار فقط.