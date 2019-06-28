5 ميزات خفية في تطبيق الآلة الحاسبة بهواتف آيفون

يمكنك استخدام تطبيق الآلة الحاسبة الموجود على هواتف آيفون لإجراء العمليات الحسابية البسيطة، أو استخدام الآلة الحاسبة العلمية من أجل إجراء حسابات الدوال الأُسيَّة واللوغاريتمات، وغير ذلك، وكذلك يمكنك استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri، لإجراء العمليات الحسابية بسرعة عن طريق الأوامر الصوتية.

فيما يلي 5 ميزات يتمتع بها تطبيق الآلة الحاسبة في نظام التشغيل (آي أو إس) iOS؛ والتي قد لا تكون على دراية بها:

1- حذف الأرقام بالتمرير على الشاشة:

دعنا نفترض أنك تقوم بعملية حسابية كبيرة، وأدخلت رقمًا عن طريق الخطأ، في الحالة العادية ستقوم بحذف جميع الأرقام، وتبدأ في الكتابة مرة أخرى.

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بدلاً من ذلك؛ إذا قمت بالضغط على جزء من الشاشة، حيث تُعرض الأرقام، سيُحذف الرقم الأخير. كما يمكنك التمرير لليسار أو لليمين في المساحة الفارغة بجانب الأرقام لحذف الإدخال الأحدث، بدلًا من مسح القيمة بالكامل.

2- نسخ الأرقام ولصقها من الحاسبة وإليها:

هذا شيء بسيط للغاية؛ ما عليك سوى الضغط المُطول على الأرقام التي تظهر على الآلة الحاسبة، وستحصل على خيار نسخ أو لصق، وقد يكون هذا مفيدًا في حالة إجراء حسابات كبيرة.

3- نسخ آخر نتيجة بسرعة:

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دعنا نقول إنك تريد نسخ نتائج العمليات الحسابية التي تقوم بها، ولصقها في ملفٍ ما، لحسن الحظ؛ هناك طريقة سهلة للقيام بذلك، حيث يوجد اختصار سريع في (مركز التحكم) Control Center بهواتف آيفون، يتيح لك نسخ نتيجة آخر عملية حسابية قمت بها على الآلة الحاسبة بسرعة.

يمكنك الوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأعلى إذا كنت تستخدم جهاز آيفون به زر الصفحة الرئيسية، أو التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت تستخدم جهاز (iPhone X)،أو أي إصدار أحدث، ثم اضغط لفترة على رمز الآلة الحاسبة، سيظهر لك على الشاشة خيار (نسخ آخر نتيجة) Copy Last Result، اضغط عليه ثم ألصق النتيجة في أي مكان آخر، كما تفعل مع الملاحظات أو الرسائل.

4- استخدام الحاسبة العلمية:

يدعم تطبيق الآلة الحاسبة الافتراضي في نظام التشغيل (آي أو إس) آلة حاسبة علمية مُدمجة، وللوصول إليها ما عليك سوى تدوير هاتف آيفون إلى الوضع الأفقي، كما هو ظاهر في الصورة بالأعلى، وستتمكن من الوصول إلى آلة حاسبة علمية كاملة يمكنك من خلالها إجراء حسابات الدوال الأسية واللوغاريتمية.

5- إجراء حسابات سريعة في بحث آيفون:

باستخدام بحث Spotlight على آيفون، يمكنك البحث في الجهاز بأكمله بما في ذلك: البحث عن التطبيقات، والمستندات، وجهات الاتصال، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاطلاع على الأخبار، والمنافسات الرياضية، والأفلام، وحالة الطقس، وغير ذلك من المعلومات.

بدءًا من إصدار (آي أو إس 9) iOS 9، ضُمنت الآلة الحاسبة أيضًا في Spotlight Search، وهذا يعني أنه يمكنك إجراء العمليات الحسابية الأساسية مباشرة أثناء البحث. اسحب لأسفل على الشاشة الرئيسية لإظهار وظيفة البحث، ثم قم بإجراء حساباتك.