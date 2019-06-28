مايكروسوفت لا تريد من موظفيها إستخدام Slack و Google Docs، وتطلب منهم إستخدام خدماتها

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة مايكروسوفت بإنشاء الكثير من المنتجات والخدمات المخصصة لتعزيز الإنتاجية، ولكن نظرًا إلى أن الجميع يستهدف هذه الفئة من المنتجات والخدمات، فليس من المستغرب أن نجد بأن هناك الكثير من البدائل المجانية المتوفرة والتي تقدم نفس الميزات والخدمات التي تقدمها حلول مايكروسوفت. نحن نعتقد بأن شركة مايكروسوفت تفضل كثيرًا لو إستخدم الناس منتجاتها، ونتيجة لذلك، فنحن لم نتفاجأ عندما علمنا أن الشركة منعت إستخدام مجموعة من المنتجات المنافسة في مكاتبها.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع GeekWire، فيبدو أنه تمكن من الحصول على ما يدعى بقائمة مايكروسوفت الداخلية للبرامج والتكنولوجيات المحظورة أو التي لا تشجع موظفيها على إستخدامها، وهي القائمة التي تتضمن تطبيقات مثل Slack و Google Docs وغيرها من الخدمات المنافسة الأخرى. وعلى الرغم من أن مايكروسوفت قامت بحظر هذه الخدمات لكونها منافسة، إلا أن الشركة تدعي أنها تقوم بذلك لأسباب أمنية.

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وفي رد لها على سبب حظر إستخدام Slack، صرحت شركة مايكروسوفت بالقول : ” إصدارات Slack Free و Slack Standard و Slack Plus لا توفر عناصر التحكم المطلوبة لحماية حقوق ملكية مايكروسوفت بشكل صحيح. يجب على المستخدمين الحاليين لهذه الحلول ترحيل الدردشات المحفوظة والملفات المتعلقة بشركة مايكروسوفت إلى Microsoft Teams، والتي توفر نفس الميزات والتكامل مع تطبيقات Office 365، وميزات الإتصال والإجتماعات. تعرف على المزيد حول الميزات الإضافية التي يمكن أن توفرها لفرق العمل الخاصة بك. نسخة Slack Enterprise Grid تتوافق مع المتطلبات الأمنية لمايكروسوفت، ومع ذلك، فنحن نشجع إستخدام Microsoft Teams بدلاً من برنامج منافس “.

وفي حالة إذا لم تسمع عن Microsoft Teams من قبل، فهو عبارة عن تطبيق تم إطلاقه قبل بضع سنوات كبديل لتطبيق Slack. وكما سبق وأشرنا، فليس من المستغرب أن تفضل مايكروسوفت أن يستخدم موظفيها تطبيق الشركة بدلاً من تطبيق منافس.