دراسة تكتشف وجود أكثر من 2000 تطبيق خطير على متجر Google Play Store، وبعضها تحظى بشعبية كبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - وجدت دراسة طيلة عامين أن هناك نحو 2040 تطبيقًا على متجر Google Play Store تشكل خطرًا على المستخدمين بشكل ما. تتطلب بعضًا من هذه التطبيقات مقدارًا مريبًا من الصلاحيات، في حين تقوم بعض التطبيقات الأخرى بإستخدام برمجيات خبيثة بشكل مباشر، على الأقل وفقا لتقارير من جامعة سيدني و Data61.

تضمن البحث حوالي 1 مليون تطبيق على متجر Google Play Store، وتم في نهاية المطاف إيجاد عددًا كبيرًا من التطبيقات المزيفة دون برمجيات خبيثة، ولكن لا تزال تتطلب الحصول على صلاحيات للوصول إلى البيانات التي لا علاقة لها بها. ربما تكون قد سمعت عن بعض هذه التطبيقات والألعاب، فمن بينها تطبيقات وألعاب شهيرة مثل Temple Run و Hill Climb Racing.

لمعالجة جميع البيانات التي يبلغ عددها مليون تطبيق، إستخدم الباحثون الشبكات العصبية والتعلم الآلي. تم تحديد خوارزمية للبحث عن وصف نصي مشابه وأيقونات مماثلة بصريًا للتطبيقات الـ 10000 الأكثر شيوعًا في متجر التطبيقات. وفي نهاية المطاف، وجدت الخوارزمية 49608 تهديدًا محتملاً.

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بإستخدام VirusTotal، تم تحديد حوالي 7246 من التطبيقات على أنها ضارة و2040 منها كانت تطبيقات مزيفة وعالية الخطورة. وعلاوة على ذلك، يطلب 1565 تطبيق ما لا يقل عن خمسة صلاحيات حساسة، في حين يستخدم أكثر من 1407 تطبيق مكتبة إعلانات من الطرف الثالث.

تمت إزالة التطبيقات التي تم دراستها بالفعل، وأوضح فريق Google أن عدد عمليات إرسال التطبيقات المرفوضة قد إرتفع بأكثر من 55٪ خلال العام الماضي وارتفع عدد التطبيقات المُعلقة بنسبة 66٪.