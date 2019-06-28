عملية التوظيف الأحدث من آبل تلهب شائعات قدوم حواسيب MacBook المزودة بمعالجات ARM

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا شائعات بأن شركة آبل قد تعمل على حواسيب محمولة مزودة بمعالجات ARM، ويبدو أن هذه الشائعات كسبت الآن المزيد من المصداقية بفضل عملية التوظيف الأخيرة من آبل. ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة آبل قامت بتوظيف Mike Filippo المتخصص في تصميم وهندسة معالجات ARM، والملف الشخصي الخاص بهذا المهندس على شبكة LinkedIn يُظهر الآن أنه يعمل لدى شركة آبل منذ شهر مايو 2019.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ARM من قبل، فهي الشركة التي تقف وراء هندسة المعمارية التي يتم إستخدامها حاليًا في العديد من المعالجات المتاحة في السوق اليوم. ويشمل ذلك معالجات Apple A Series التابعة لشركة آبل، وسلسلة معالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم، وسلسلة معالجات Exynos التابعة لشركة سامسونج، فضلا عن سلسلة معالجات MediaTek Helio التابعة لشركة MediaTek، وسلسلة معالجات HiSilicon Kirin Series التابعة لشركة Huawei.

Advertisements

فكرة الحواسيب التي تستخدم معالجات ARM ليست جديدة تمامًا، وفي الماضي رأينا شركة كوالكوم تعمل مع العديد من الشركات المصنعة للحواسيب لإطلاق الحواسيب المحمولة التي تستخدم معالجات Snapdragon الخاصة بها. واحدة من إيجابيات إستخدام المعالجات التي تستند على معمارية ARM هي أنها تتطلب مساحة أصغر مقارنة بالحواسيب المحمولة العادية، وما عليك سوى أخذ هواتفنا وأجهزتنا اللوحية كمثال على ذلك.

وعلاوة على ذلك، فهي قادرة أيضًا على إطالة عمر البطارية في الحواسيب المحمولة، كما أنها تضيف الدعم للإتصالات الخلوية بسهولة إلى الحواسيب، وخاصة مع التبني المتزايد لرقاقات الإتصال المدمجة eSIM والتي تغني المستخدمين عن الحاجة إلى القلق بشأن بطاقات SIM الفعلية. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الموعد الذي سيتم فيه إطلاق حواسيب آبل المزودة بمعالجات ARM، على الرغم من أننا سمعنا آخر مرة بأنها لن تصل حتى العام 2020 على أقل تقدير.