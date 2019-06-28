أتربة ورمال على هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر، إنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم.

نصيحة للجماهير

ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 40

طنطا 25 38

دمنهور 24 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 25 30

السلوم 25 31

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الزقازيق 26 40

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الاسماعيلية 25 37

السويس 24 38

العريش 24 31

رفح 23 30

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

نويبع 28 38

طابا 26 36

كاترين 20 34

الطور 30 37

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 30 41

مرسى علم 30 39

الفيوم 27 38

بنى سويف 27 38

المنيا 28 39

أسيوط 26 39

سوهاج 29 40

قنا 30 43

الأقصر 30 44

أسوان 32 44

أبوسمبل 32 45

الوادى الجديد 28 43

شلاتين 30 39

ابو رماد 29 38

حلايب 29 36

راس حدربة 29 36