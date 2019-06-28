كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إنستغرام” تبدأ استخدام علامة التبويب “استكشاف” لعرض الإعلانات

متابعة-سنيار: أعلن Instagram يوم الثلاثاء، أنه سيبدأ استخدام علامة التبويب “استكشاف” كوسيلة لإظهار الإعلانات للمستخدمين.

لن تظهر الإعلانات في الشبكة الرئيسية، ولكن بمجرد أن ينقر مستخدم على منشور من الاستكشاف، سيعرض Instagram الإعلانات في خلاصة الاكتشاف التي يمررها المستخدمون من هذا المنشور.

تظهر الإعلانات بالفعل في الصفحة الرئيسية وخلاصات القصص، مع حجم أكبر وأنواع إعلانات أكثر، وكانت علامة التبويب “استكشاف”، حتى يوم الثلاثاء، أحد الأماكن الأخيرة على Instagram التي لا تحتوي على إعلانات.

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وكان مارك زوكربيرج قد لمح سابقا إلى أن علامة التبويب “استكشاف” كانت “فرصة” لمزيد من الإعلان.

يشير إعلان Instagram إلى أن Explore هو المكان الذي يكتشف فيه الأشخاص شيئا جديدا، مما يجعله مناسبا للمعلنين.