كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Sthule”… شواية مدمجة جديدة تقدم “ثورة في الطهي”

متابعة-سنيار: Sthule عبارة عن شواية مدمجة جديدة صممها فريق تصميم في أسبانيا ليقدم ثورة في الطهي مع وظائف جديدة ومثيرة تهدف إلى إعداد أطباق محلية الصنع لذيذة بأقل جهد ممكن.

تتيح لك شواية Sthule التحكم في درجة الحرارة، وتتميز بمناطق تسخين مزدوجة تتيح لك طهي مجموعة مختارة من الطعام في درجات حرارة مختلفة دون القلق من احتراقها.

يمكن أيضا استخدام الشواية المدمجة لتحميص جميع الأطعمة المخبوزة وكذلك طهي المرق والشرائح.

وقال مطورو الشواية: “SmartGrate هو جوهر مشاوي Sthule ويشكل أحد التحسينات الرئيسية على معدات الطهي الخارجية، ويتيح هذا النظام للمستخدم التحكم في درجة حرارة الطهي باستخدام الفحم بدقة الشواية الغازية”.

شواية Sthule المدمجة متعددة الاستخدامات متاحة للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 370 يورو أو ما يقرب من 331 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في جميع أنحاء العالم في وقت ما في حوالي ديسمبر 2019 في حالة تقدم كل شيء بسلاسة.