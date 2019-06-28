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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Dainese”..سترة ذكية للدراجات النارية
متابعة-سنيار: كشفت شركة “Dainese” عن سترة هوائية جديدة تحمل اسم Smart Jacket.
يمكن ارتداء السترة فوق أي نوع من السترات الواقية أو البدلة الواقية، وقد تم تصميمها لتكون مرنة وغير مزعجة عندما لا تكون مُستخدمة.
توفر السترة الذكية حماية تكنولوجيا الوسائد الهوائية Dainese Dainese المستخدمة في MotoGP، في سترة متعددة الاستخدامات تناسب جميع الدراجين، ويمكن ارتداؤها فوق أو تحت أي سترة أو ملابس أخرى ولا يتطلب أي اتصال بالدراجة، كما إنها جيدة التهوية وقابلة للطي بسهولة.
توفر “Smart Jacket” تهوية مثالية لأيام أكثر دفئا، ويمكن أن تتطور تقنيتها المتقدمة لتناسب مختلف الظروف الجوية.
لمزيد من التفاصيل حول Dainese Smart Jacket وخيارات الشراء، انتقل إلى الموقع الرسمي للشركة باتباع الرابط أدناه.
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