كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “YouTube” يتيح للمستخدمين حظر التوصيات من قنوات محددة

متابعة-سنيار: حدد “YouTube” مجموعة من الميزات الجديدة، التي يتم طرحها قريبا على موقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة على مدونته يوم الأربعاء، وتشمل هذه الميزات القدرة على حظر التوصيات من قنوات محددة.

تعد هذه الميزة واحدة فقط من الميزات التي قام YouTube بعرضها في منشور المدونة، ولكنها قد تكون الأكثر أهمية، حيث ستمكن المستخدمين من حذف القناة التي لا يرغبون في مشاهدتها كليا في عمود “أعلى التالي” بجوار مقاطع الفيديو التي يشاهدونها.

كما قام يوتيوب أيضا بإضافة بعض الميزات إلى الصفحة الرئيسية Up Next لتنظيم التوصيات.

قم بالتمرير أسفل مقطع فيديو على تطبيق الجوّال، على سبيل المثال، وسترى التوصيات مقسمة إلى مواضيع مختلفة.

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إذا كنت تريد رؤية توصيات حول الخبز فقط، فسوف يعرض لك YouTube فقط توصيات حول الخبز، وفقا للمثال الوارد في منشور المدونة.

إذا تمت التوصية بمقطع فيديو لك بناءا على إجراءات عرض المستخدمين الآخرين ذوي الاهتمامات المتشابهة، فسيخبرك YouTube في مربع نص صغير.

جدير بالذكر أن أيا من هذه الميزات لن تؤدي إلى حل المشكلات الرئيسية في خوارزمية توصية YouTube، ولا تهدف إلى حلها.