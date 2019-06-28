كاسبرسكي تضيف تقنية ذكية إلى تطبيق KIS على أندرويد

قالت شركة كاسبرسكي اليوم الخميس إنها أضافت إلى تطبيقها Kaspersky Internet Security for Android الخاص بحماية الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، ميزة جديدة لمكافحة التهديدات الإلكترونية المتقدمة، هي: (Cloud ML for Android).

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة – المستندة على تقنية التعلم الآلي – تتضمن القدرة على الكشف الاستباقي الفوري عن البرمجيات الخبيثة المتقدمة، حتى المجهولة منها، لتقليل مخاطر تعرض الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد للهجمات الإلكترونية. ويستطيع الحلّ، بفضل الميزة الجديدة، اكتشاف التطبيقات الخبيثة التي تمّ تنزيلها على الجهاز، قبل أن يجري تشغيلها.

وأشارت كاسبرسكي إلى أن التهديدات المحدقة بالهواتف المحمولة تطوّرت تطورًا متسارعًا خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت أنظمة الحماية الحالية عاجزة عن مواكبة التهديدات المتغيرة باستمرار. وبات مجرمو الإنترنت أكثر إبداعًا في استمرارهم بتطوير البرمجيات الخبيثة؛ لمنع الأنظمة الأمنية من تحديدها واكتشافها. وقد يصعُب تحديث حلول الأمن بسرعة كافية للكشف عن الأشكال الجديدة من هذه البرمجيات مع الانتشار السريع لها.

وفي هذا الإطار، حُدِّث تطبيق Kaspersky Internet Security for Android، وأُضيفت إليه تقنية جديدة تسمى (Cloud ML for Android)؛ لتكون خطوة في مكافحة التهديدات المجهولة المتطورة باستمرار. وتمكّن هذه التقنية الحلّ من الاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات غير المعروفة، مع المحافظة على أدنى مستوى من الإنذارات الكاذبة.

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وأوضحت كاسبرسكي أنه عندما ينزّل المستخدم تطبيقًا ما على أجهزته المحمولة، تستخدم التقنية الجديدة خوارزميات قائمة على تعلّم الآلات من السحابة التي دُرِّبت على ملايين العينات من البرمجيات الخبيثة. ويحلّل النهج المعتمد آلاف المعاملات (parameters) في التطبيق، والتي تشمل الأذونات المطلوبة، أو نقاط الإدخال، وذلك في أقل من ثانية، ليتيح على الفور حُكمًا دقيقًا على التطبيق. وحتى إذا تبيّن أن التطبيق هو نوع معين أو معدّل من برمجية خبيثة لم تسبق رؤيتها من قبل، فسوف تتعرف تقنية (Cloud ML for Android) على طبيعته الخبيثة، استنادًا على المعاملات النموذجية المتوافقة مع التهديدات المعروفة.

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وتستفيد هذه التقنية الجديدة من خوارزميات التعلّم الآلي، بجانب استفادتها أيضًا من Kaspersky Security Network، البنية التحتية السحابية المتطورة الموزعة من كاسبرسكي، التي تعالج التهديدات الإلكترونية المجهولة المرتبطة بتدفقات البيانات الوصفية، من ملايين المشاركين المتطوعين حول العالم.

وقال (تيمور بياتشويف) – نائب الرئيس لأبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي: “إن عدد هجمات البرمجيات الخبيثة التي استهدفت الأجهزة المحمولة في العام 2018 قد تضاعف”، وفقًا لبحث أجرته كاسبرسكي حديثًا، موضحًا أن مجرمي الإنترنت ابتكروا طرقًا جديدة لتطوير البرمجيات الخبيثة وتوزيعها، وأضاف: “يتضح لنا أهمية أن تظلّ تقنيات مكافحة البرمجيات الخبيثة مواكبة لطرق عمل هذه البرمجيات والمنهجيات الكامنة وراء تطويرها، لذلك حرصنا على أن يكون منتجنا الخاص بالأجهزة المحمولة Kaspersky Internet Security for Android قادرًا دائمًا على حماية الملايين من المستخدمين من التهديدات المتقدمة المجهولة، فأضفنا له مكوّنًا يحسّن من دقته وسرعته في اكتشاف هذه التهديدات، مما يجعل استخدام الأجهزة المحمولة أفضل وأكثر أمانًا”.