iOS 13 يحدث ثورة في طريقة الكتابة على آيفون

هناك ميزة جديدة في (iOS 13) تسمى (QuickPath)، وهي نسخة آبل من طريقة الكتابة بالإيماءات، بحيث تعمل هذه الميزة على تغيير الطريقة التي تكتب بها على جهاز آيفون.

وبالرغم من أن آبل بدأت في وقت سابق بالسماح لتطبيقات لوحات المفاتيح الخارجية بالعمل على أجهزة آيفون وآيباد، إلا أن لوحة مفاتيح آبل ما تزال تفتقر إلى خيار الكتابة بالإيماءات.

وفي حال كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد أو لوحة مفاتيح جوجل على جهاز آيفون، فلا بد أنك تعلم مدى سهولة وسرعة تحريك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لكتابة كلمة، بدلاً من الحاجة إلى النقر على كل حرف بشكل فردي عند الكتابة.

وأصبح الآن بإمكان مستخدمي (iOS 13) التمرير عبر لوحة المفاتيح لكتابة رسالة، وذلك بفضل ميزة (QuickPath)، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن (iOS 13) ما يزال في المرحلة التجريبية، وأن الميزات يمكن أن تتغير قبل إطلاق النسخة النهائية في فصل الخريف.

وتعمل ميزة (QuickPath) بشكل افتراضي بعد تثبيت (iOS 13)، ولا يتعين عليك القيام بأي شيء سوى وضع إصبعك على لوحة المفاتيح والتمرير.

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وفي حال أردت، على سبيل المثال، كتابة كلمة (أفوكادو)، فستبدأ بوضع إصبعك على الحرف (أ)، ومن ثم رسم خط إلى الحرف (ف)، متبوعًا بحرف (و) و (ك) وما إلى ذلك حتى ربط كل حرف في الكلمة مع الآخر، وبمجرد الانتهاء من رسم الكلمة، ارفع إصبعك عن لوحة المفاتيح.

ويمكنك كتابة الكملة التالية أو الكلمات بالطريقة نفسها، وكما هو الحال مع الكتابة التقليدية، فإنه لا يجب عليك أن تكون دقيقًا في الإيماءات، إذ يتنبأ نظام التشغيل (iOS) بما تحاول قوله أثناء التمرير عبر لوحة المفاتيح.

ويمكنك اتباع طريقة الكتابة التقليدية نفسها بالنسبة لحرفٍ ما قبل الانتقال إلى التالي، حيث إن الاحتمالات تشير إلى أن (iOS) سيعرف ما تحاول قوله بشكل صحيح، أو على الأقل سيوفر لك الخيار الصحيح في شريط (QuickType).

وينبغي الإشارة إلى أنك تحصل على نتائج أفضل كلما زاد استخدامك لميزة (QuickPath)، كما تزداد دقة (iOS 13) في تحديد ما تحاول قوله.

وفي حال كنت تكره ميزة الكتابة بالإيماءات، ولا تريد استخدامها ضمن لوحة المفاتيح، فإن بإمكانك إيقاف ميزة (QuickPath) عن العمل من خلال التوجه إلى (الإعدادات)، ثم (الإعدادات العامة)، ثم (لوحة المفاتيح)، ثم إيقاف خيار (التمرير للكتابة).