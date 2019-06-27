كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| يمكن للأطفال إنشاء كمبيوتر محمول بفضل مايكروسوفت و”Kano”

متابعة-سنيار: أصبح بإمكان الأطفال إنشاء كمبيوتر محمول خاص بهم يعمل بنظام التشغيل Windows 10 PC بالكامل، وذلك باستخدام هذه المجموعة الجديدة القوية من شركة الألعاب الإبداعية Kano.

من خلال شراكة مع Microsoft، يمكن للكمبيوتر Kano تشغيل تطبيقات Windows 10 القياسية بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التعليمية الأصلية – بمجرد قيام المستخدم بتجميع الجهاز من مكوناته الأساسية.

كما هو الحال مع جميع منتجات Kano، يتم ترميز المكونات بالألوان للإشارة إلى وظيفتها واستبدالها لتشجيع ثقافة إعادة الاستخدام والإصلاح، ويحافظ الغطاء الخلفي الشفاف على الأجزاء مرئية طوال الاستخدام.

المبدأ هو نفسه كما في طقم الكمبيوتر الأصلي في Kano، ولكن مع الترقية من لوحة Raspberry Pi إلى كمبيوتر يعمل بنظام Intel Atom.

لتجميع Kano PC، يتبع المستخدم إرشادات خطوة بخطوة معروضة كقصص، وأثناء هذه العملية، يمكنهم رؤية مصابيح LED الموجودة على لوحة الدوائر المطبوعة تضيء أثناء توصيلها واستكشاف المكونات باستخدام فئة مكبرة.

ومع وجود جميع المكونات في مكانها وماكينة تشغيلها، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق المخصص “طريقة عمل أجهزة الكمبيوتر” لإنشاء رموز تعبيرية من خلال الشفرة الثنائية واللمس والقرص الصوتي وتجربة المعالج والذاكرة.

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وقال أليكس كلاين، مؤسس “Kano”ورئيسها التنفيذي: “يجب أن يكون لدينا دليل وفرصة لصنع جهاز كمبيوتر وتخصيصه والتحكم في التكنولوجيا التي تشكل مجتمعنا”.

يتم تحميل Kano PC مسبقا على نظام Windows 10 في وضع S، وهو إصدار انسيابي وأكثر أمانا من نظام التشغيل الذي يسمح بالتطبيقات فقط من متجر Microsoft.

سيأتي مع تطبيقات تشمل Minecraft: Education Edition و Make Art لتعلم ترميز الصور في Coffeescript وتطبيق Kano للتصميم من خلال الترميز وتطبيق Microsoft Teams للدردشة الجماعية والتعاون.

Kano PC متوافق أيضا مع جميع التطبيقات الموجودة في Office Suite، ويحتوي على شاشة بحجم 11.6 بوصة تعمل باللمس.

يستهدف المنتج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وما فوق، مع مئات الساعات من المناهج الدراسية المقدمة من Kano و Microsoft.

Kano PC متاح للطلب المسبق من موقع Kano على الويب ومتجر Microsoft، وسيتم شحنه إلى العملاء في 21 أكتوبر 2019.