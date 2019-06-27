تكنولوجيا: مراجعة لكاميرة المراقبة Reolink Argus Pro: أقل تكلفة ممكن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعدّ كاميرات المراقبة عنصر أساسي ومهم جدًا للعديد من الناس، إذ يفضل الكثيرون شراء كاميرات مراقبة لاسلكية سهلة الإعداد والتعامل معها، وأيضا بسعر مناسب. لهذا السبب، تقدم شركة Reolink كاميرا المراقبة Reolink Argus Pro والتي تعتبر من أفضل كاميرات المراقبة التي يمكن الحصول عليها بسعر منافس للغاية.

إليكم مراجعة لكاميرا المراقبة Reolink Argus Pro:

التصميم

تأتي كاميرا المراقبة بتصميم تقليدي وعادي جدًا يتشابه مع أي كاميرا مراقبة عادية، فهي تأتي بشكل بيضاوي مزودة بقاعدة لتعليقها على الجدار. في الواقع لا يوجد أي شيء مميز في تصميم كاميرا ولكنها مزودة بمعيار IP65 المقاوم للعوامل الجوية بما في ذلك المطر الغزير والشمس الشديدة والرياح العاتية.

يوجد بالكاميرا فتحة لمنفذ شحن USB والذي ستتمكن من خلاله شحن البطارية المدمجة بالكاميرا.

الأداء

على الرغم من أن تصميم الكاميرا يبدو عادي، إلا أنها توفر ميزات وأداء رائع جدًا مقارنةً بسعرها. أهم ما يميز هذه الكاميرا هو أنها سهلة الإعداد، فلن تواجه أي صعوبة في إعدادها وضبطها.

ستتمكن من التحكم في الكاميرا عبر التطبيق المصطحب والمتوفر عبر أنظمة أندرويد وiOS وWindows وMac، والذي يوفر كل شيء قد تحتاجه بما في ذلك البث المباشر، والتنبيهات الناتجة عن وجود حركة أمام الكاميرا. وعلاوةً على ذلك، ستقوم الكاميرا بتسجيل فيديو بشكل تلقائي لمدة 8 ثواني عند حدوث حركة أمام الكاميرا، ويمكن ضبط هذه المدة الزمنية عبر الإعدادات لتصل حتى 30 ثانية، ولكن ضع في اعتبارك انه لا يمكن للكاميرا القيام بالتسجيل المتواصل.

يمكن الاستفادة أيضًا من هذا التطبيق من خلال التحدث مع الشخص الموجود أمام الكاميرا وسماعه بكل سهولة. كما تدعم الكاميرا خاصية الإنذار الصوتي حتى 75 ديسيبل، لذا فإن صوت الإنذار سيكون عالي جدًا.

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جدير بالذكر أن هذه الكاميرا تفتقر أيضًا إلى خاصية التحكم بمنطقة الاستشعار، ولكن ممكن التحكم بمدي حساسية المستشعر نفسها. كما أنه لا يوجد بها إمكانية التعرف على الأشخاص، لذا فلن تتمكن الكاميرا من التفريق بين الأشخاص والحيوانات.

أما عن طريقة إعداد الكاميرا، فهي سهلة للغاية. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق الخاص بالشركة، بعد ذلك قم فتح الكاميرا الموجودة بالتطبيق، ومن ثم القيام بمسح لرمز الـ QR واتباع التعليمات لاتصالها بشبكة الواي فاي وما إلى ذلك.

لن تواجه أي مشكلة مع جودة الصوت مع الكاميرا، حيث أن الصوت يظهر بكل وضوح بدون أي صدي أو تشويش. أما بالنسبة لجودة الصورة، فستظهر بزاوية عرض 130 درجة ودقة 1920 × 1080 بكسل، مما يجعل جميع التفاصيل والألوان واضحة وممتازة مع ظروف الإضاءة العالية. أما عن ظروف الإضاءة الخافتة، فسيتم تشغيل خاصية الـ Night Vision والتي ستوفر لك صورة واضحة ولكن على مدي 33 قدم فقط.

أما عن التخزين، فستحصل على 10 جيجابايت مجانًا، ولكن يوجد أيضًا إمكانية الاشتراك بالخدمة السحابية. كما بإمكانك أيضًا استخدام بطاقة microSD للتخزين، ولكن يفضل أن تقوم بالتخزين السحابي لأنه ائمن، وهذا نظرًا إلى انه بإمكان اللص سرقة بطاقة الـ microSD.

البطارية

وفقًا للشركة، تتوفر الكاميرا ببطارية تستمر في العمل من 4 إلى 6 شهور، وهذا شيء رائع جدًا. ولكن من الجدير بالذكر انه يوجد إصدار من هذه الكاميرا يتوفر معه لوح شمسي والذي يساهم بشكل أساسي في عدم نفاذ شحن البطارية تمامًا. فإذا قمت بشراء هذا الإصدار، لن تحتاج إلى شحن الكاميرا أبدًا.

السعر

تتوفر Reolink Argus Pro بسعر خرافي وهو 85 دولار أمريكي للكاميرا الواحدة، وإذا كنت ترغب في الحصول على كاميرتين، فسيصل السعر إلى 168 دولار أمريكي. وإذا تود الحصول على الإصدار المزود باللوح الشمسي، فسيكلفك الأمر 180 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر كاميرا Reolink Argus Pro كاميرا مراقبة ممتازة، فهي توفر ميزات متعددة وعملية للغاية مقابل سعر مغري جدًا. 8.0/10 الإيجابيات سعر منافس جدًا وجودة تصنيع ممتازة

سهولة الإعداد والاقتران والضبط

مزودة بمعيار IP65

مستشعر حركة ممتاز

جودة صوت وصورة مقبولة للغاية السلبيات الافتقار إلى التسجيل المتواصل

الافتقار إلى خاصية التحكم بنطاق الاستشعار

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