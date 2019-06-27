تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن كاميرة مدمجة قابلة للتدوير في سوارة ساعة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت شركة أبل على براءة اختراع جديدة لمعصم ساعتها الذكية لتضم كاميرة مدمجة، حيث كشف التصميم الموجود في مخطط براءة الاختراع عن وجود كاميرا في نهاية سوارة الساعة الذكية بحيث يمكن للمستخدم التقاط الصور بسهولة دون الحاجة إلى تحريك معصمه بشكل مؤلم.

ويشير هذا المفهوم إلى أنه يمكن للكاميرة الدوران لإلتقاط الصور من أي جانب من جانبي السوارة، فهي قابلة للتدوير بزاوية 360 درجة لإلتقاط الصور. كما يمكن للمستخدم جذب السوارة للأمام لكي يلتقط صورة في مواجهته، أو بإمكانه أيضًا طي السوار على نفسه لالتقاط صورة سيلفي.

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بالتأكيد لا يعني ظهور براءة الاختراع هذه في الوقت الحالي إلى أن التصميم جاهز أو أن إطلاقه قريب، خاصةً وأن شركة أبل قد تقدمت بطلب تسجيل هذه البراءة في سبتمبر من عام 2016، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه الشركة الجيل الثاني من ساعتها الذكية.

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