تكنولوجيا: تقنية MeshTalk من Oppo تسمح لك بإجراء الاتصالات والمحادثة بدون إنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن تقنية اتصالات خاصة جديدة مصممة للسماح للأشخاص بالاتصال أو إجراء المحادثات عبر مسافات متوسطة دون استخدام الشبكات الخلوية أو شبكات WiFi أو البلوتوث.

ولقد أطلقت الشركة على هذا البروتوكول اسم MeshTalk، وهو نظام لا مركزي من طرف إلى طرف بإمكانه أن يغطي ما يصل إلى 3 كيلومترات في الهواء الطلق أو أكثر في البيئات الأكثر ازدحامًا والتي يمكن استخدام ترحيل الإشارة بين الأجهزة فيها.

وبشكل أساسي، ستتمكن أجهزة Oppo من إنشاء شبكات محلية مخصصة عبر مناطق واسعة والتواصل المباشر مع بعضها البعض دون الحاجة إلى محطات أساسية. وتدعي الشركة أن تقنية MeshTalk لن يكون لها تأثير كبير على عمر البطارية، وستعمل في وضع الاستعداد لمدة 72 ساعة بحيث يمكن الوصول للهواتف في حالة الطوارئ عند انخفاض الطاقة.

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وتعمل Oppo لتمكين استخدام بروتوكول MeshTalk في الظروف التي لا يكون بها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أو عندما تكون الشبكات التقليدية مزدحمة للغاية، مثل الحفلات الموسيقية أو بعد الهبوط في المطارات. وستكشف الشركة عن تفاصيل البروتوكول الجديد في مؤتمر MWC في شانغهاي.

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