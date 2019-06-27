على الرغم من المشاكل، Huawei تتسيد سوق 5G بـ 50 عقدًا تجاريًا

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال قمة ” 5G Is Now ” في العاصمة الإقتصادية الصينية شنغهاي، إستغل العضو المنتدب لشركة Huawei الفرصة للتفاخر بنجاح الشركة في قطاع 5G. وقال أن شركة Huawei المتخصصة في صناعة معدات الإتصالات تمكنت من تأمين 50 عقدًا تجاريًا في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أكبر مورد لمعدات 5G في العالم.

تتجاوز شحنات الشركة حاجز 150 آلف وحدة وتشمل العقود بلدان مثل كوريا الجنوبية وفنلندا وسويسرا والمملكة المتحدة. وبالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب شركة Nokia التي نجحت في توقيع 30 عقدًا، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة Ericsson التي نجحت في توقيع 18 عقدًا.

تسيطر شركة Huawei على السوق بسبب براءات الإختراع الـ 2160 المرتبطة بـ 5G الخاصة بها، بينما تمتلك شركة Nokia نحو 1516 براءة إختراع. وتشير الإحصائيات إلى أن 34 في المئة من معدات 5G تأتي من الصين، وأن كوريا الجنوبية تستحوذ على 25 في المئة من السوق، في حين تستحوذ الولايات المتحدة وفنلندا على حوالي 14 في المئة لكل منهما، والسويد على 8 في المئة فقط.

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يبدو أنه على الرغم من الحظر الأمريكي على معدات شبكات الجيل الخامس 5G التابعة لشركة Huawei، فقد نجحت الشركة في الحفاظ على ريادتها في جميع أنحاء العالم.