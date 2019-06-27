Honor تكشف عن خططها لإطلاق هاتف رائد متوافق مع شبكات 5G في الربع الأخير من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الآسيوي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي، كشف لنا الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أن علامته التجارية الفرعية ستقوم بإطلاق أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في الربع الأخير من العام 2019.

للآسف، لم يكشف لنا السيد George Zhao عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكنه كشف لنا أنه سيكون هاتفًا رائدًا، وهذا ما يعني بأنه سيضم على الأقل المعالج HiSilicon Kirin 980 والمودم Huawei Balong 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G على غرار الهاتفين Huawei Mate X و Huawei Mate 20X 5G.

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يتوقع الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor أن تكسر مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G حاجز 100 مليون وحدة في العام المقبل، ويراهن على أن الصين ستكون أول سوق يقوم بذلك.