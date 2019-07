جوجل تطور ميزة للتغاضي عن عمليات اللمس غير المقصودة لـ Always On Display

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد خاصية Always On Display مفيدة للغاية لأنها تعرض معلومات مهمة مثل الوقت أو الإشعارات دون إضاءة الشاشة بكاملها. هذا لا يريح العينين فقط في الليل، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على عمر البطارية. ومع ذلك، نظرًا لأنها لا تدعم إمكانية التغاضي عن عمليات اللمس غير المقصودة، فإن إخراج هاتفك من جيبك سيؤدي إلى إضاءة الشاشة. ونتيجة لذلك، فقد طلب أحد المستخدمين من جوجل تطوير هذه الميزة من أجل Always On Display، والشركة قررت أن تقوم بذلك الآن.

تم تقديم الطلب على Google Issue Tracker في أواخر الشهر الماضي. يطلب الكاتب من جوجل تضمين ميزة رفض عمليات اللمس غير المقصودة في خاصية Always On Display في نظام Android Q، مضيفًا أن ” معظم الأشخاص لا يعتزمون تشغيل الشاشة إلا إذا نقروا عمدًا على الشاشة مرتين، وعادة ما يحدث ذلك في المكان الأوسط حيث تتواجد الساعة “.

منصة Google Issue Tracker تعتبر مكانًا رائعًا للناس للتواصل مباشرة مع الموظفين في شركة جوجل فيما يتعلق بإقتراحاتهم مع العلم بأنه غالبًا ما تستجيب الشركة للإقتراحات التي تجدها مثيرة للإهتمام. وفيما يخص هذا الإقتراح المرتبط بخاصية Always On Display، فقد قامت جوجل بالرد عليه في الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة في ” الإصدارات القادمة “.

يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تضمين هذه الميزة في النسخة الرسمية الأولى من نظام Android Q أم لا مع العلم بأنه من غير المقرر أن تصل هذه النسخة حتى شهر أغسطس المقبل على أقل تقدير.