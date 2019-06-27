تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن إصداراها الثاني من الهواتف القابلة للطي قبل إطلاق Mate X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت بعض التسريبات تنتشر خلال الفترة الماضية حول براءة إختراع جديدة لهاتف قابل للطي من سامسونج، واليوم جاء تقرير جديد ليؤكد على خطط العملاق الكوري للإعلان عن إصدارها الثاني من الهواتف القابلة للطي قبل أن إطلاق هواوي هاتف Mate X إلى الأسواق.
أكد تقرير جديد اليوم على أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق أكثر من إصدار من هواتفها القابلة للطي، على أن يتم الإعلان عن الإصدار الثاني من هواتفها الذي يأتي بعد Galaxy Fold قبل إطلاق هاتف هواوي Mate X في سبتمبر.
كما أكدت سامسونج على أن خططها للإعلان عن هاتف جديد قابل للطي لن تؤثر على فعاليات إطلاق سلسلة Note10 هذا العام.
من جانب أخر كانت شركة هواوي قد قامت بتأجيل إطلاق هاتفها القابل للطي Mate X المميز بدعم شبكات الجيل الخامس نظراً لعدم إنتشار وإستقرار شبكات 5G حتى الآن، بينما أكد التقرير اليوم على أن هواوي مازالت تجري مزيد من الإختبارت على هاتفها القابل للطي قبل إطلاقه رسمياً إلى الأسواق، لتجنب ظهور المشكلات التي مرت بها سامسونج مع هاتف Galaxy Fold.
أيضاً من المتوقع أن تكشف سامسونج قريباً عن موعد إطلاق Galaxy Fold إلى الأسواق حيث بدأ موردي الشركة في الإنتاج الضخم بالفعل، لذا قد تصل بهاتفها قبل هواوي في النهاية.
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