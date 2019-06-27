الهاتف Vivo iQOO Neo يظهر على الموقع الرسمي للشركة، وتأكد قدومه بلونين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف على الموقع الرسمي للشركة في الصين.

المعلومات المدرجة على الموقع الرسمي للشركة الصينية لا تشمل المواصفات التقنية للهاتف كما أنها لا تعرض لنا السعر الحقيقي للهاتف لأن 9999 يوان صيني المعروض على الموقع حاليًا ليس سوى عنصر نائب سيتم تعويضه بالسعر الرسمي عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف. ومع ذلك، فالموقع الرسمي للشركة يعرض لنا الهاتف Vivo iQOO Neo باللون الأسود والأرجواني.

وبالنسبة للنسخة الأرجوانية، فهي تمتاز بتصميم متدرج، في حين تمتاز النسخة السوداء بنمط ألياف الكربون. وكما تلاحظون، فالهاتف Vivo iQOO Neo سيكون مشابهًا إلى حد كبير للهاتف Vivo iQOO الحالي، إلا أنه يضم الفلاش LED في نفس الوحدة التي تضم الكاميرات الثلاثة.

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وقد تأكد رسميًا حتى الآن أن الهاتف Vivo iQOO Neo سيضم المعالج Snapdragon 845، كما كشفت لنا المعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن هذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh. وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف، فهي لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.