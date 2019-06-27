إتش تي سي فايف" و "إعمار" تعلنان فوز فريق أمريكي بمسابقة تجربة الواقع الافتراضي لبرج...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة إتش تي سي فايف (HTC Vive) ومجموعة إعمار فوز فريق أمريكي بـ مسابقة تجربة الواقع الافتراضي لبرج خليفة ضمن مسابقة "الواقع الافتراضي وما بعده" التي أطلقتها الشركتان في نوفمبر الماضي بالتعاون مع مسرعات دبي المستقبل ، إحدى مبادرات مؤسسة دبي المستقبل .

وقد استقطبت المسابقة التي تهدف لتطوير محتوى الواقع الافتراضي حول "برج خليفة" أطول برج في العالم، مشاركة مئات المطورين من المنطقة والعالم لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتطوير تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين.

وفاز بالمركز الأول فريق منصة الألعاب جيم كوكس (Game Cooks) من الولايات المتحدة الأمريكية عن تجربتهم بعنوان "صقر دبي الشامخ" وبلغت قيمة الجائزة 500 ألف درهم، علاوة على تحميل تجربتهم للواقع الافتراضي على منصة فايف بورت (Viveport) متجر التطبيقات الرائد لمحتوى الواقع الافتراضي لدى إتش تي سي فايف (HTC Vive).

وتتيح هذه التجربة للمستخدمين فرصة الاستمتاع برحلة مذهلة على متن طائرة مروحية بدءاً من "برج خور دبي" إلى التحفة المعمارية "برج خليفة"، ويمكنهم التحول خلال هذه الرحلة إلى صقر افتراضي يجوب سماء دبي فوق "برج خليفة".

وجاء فريق استوديو فيوتشر (EstudioFuture) من إسبانيا في المركز الثاني، عن تجربتهم "جواهر دبي"، التي ستكون متاحة عبر على منصة فايف بورت (Viveport)، علاوة على عرضها في (VR Park Dubai) المتنزه الترفيهي المتخصص بتجارب الواقع الافتراضي في مدينة دبي.

دعم الابتكار واستقطاب المواهب

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المسابقة العالمية شكلت فرصة للمبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير محتوى وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، مشيراً إلى أن مساهمة مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم هذه الفعالية العالمية تجسد رؤى وتوجهات القيادة لتعزيز ريادة دبي في مجالات دعم الابتكار واستقطاب العقول والمواهب للمشاركة في تصميم المستقبل.

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التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لتوسيع الواقع الافتراضي

من جهته، قال جراهام ويلر مدير عام HTC Vive في أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكل هذا التعاون مع برج خليفة ومؤسسة دبي للمستقبل خطوة جديدة في إطار التزامنا المتواصل لتوسيع قطاع الواقع الافتراضي للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وهي رؤية تستدعي منح المطورين الأدوات والحوافز للكشف عن أفكارهم الخلّاقة. إننا سعداء للغاية بنتائج هذه المسابقة ونتطلع قدماً لتقديم هذه التجارب لعشاق الواقع الافتراضي حول العالم".

دبي حاضنة الابتكار

وقال أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في إعمار العقارية: "نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بأحر التهاني إلى الفائزين بالمسابقة، وبجزيل الشكر إلى HTC Vive ومؤسسة دبي للمستقبل على مساعدتنا في ترسيخ منظومة قويّة للواقع الافتراضي في المنطقة، انطلاقاً من دبي حاضنة الابتكار. وبما أننا سبّاقون إلى تبني تقنية الواقع الافتراضي بهدف دعم قطاع السياحة والترفيه، نشهد نشوء فرص مجزية للابتكار في تقنياته للارتقاء بقطاع الترفيه في دولتنا إلى آفاق أكثر رحابة. ونحن على ثقة بأن المحتوى الجديد الذي تمت صياغته خلال المسابقة سيضيف مزيداً من القيمة عبر توفير تجارب مبتكرة للمجتمع".

وتمكّن المشاركون في المسابقة من الدخول إلى مرافق "برج خليفة" والتقاط مقاطع عالية الوضوح للمبنى، فيما وفرت مؤسسة دبي للمستقبل لهم إمكانية الدخول إلى مركزها المجهز بالكامل لتقنيات الواقع الافتراضي في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، إضافة إلى مساحات للعمل خلال المشروع.

وتعتبر HTC Vive شريك الواقع الافتراضي لمسرعات دبي المستقبل، وكانت خوذتها ومنظومتها المتطورة Vive Pro، جهاز الواقع الافتراضي الرسمي للمسابقة، إذ قدمت كافة أشكال الدعم الفني وخبراتها للمتسابقين.