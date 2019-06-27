استعراض تقنيات الجيل الخامس في مسقط بالتعاون بين إريكسون و عمانتل و هية تنظيم الاتصالات العمانية

مسقط - الخليج 365 :

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع عمانتل وإريكسون ورشة عمل في مسقط حول التقنيات الحديثة والدور الذي ستلعبه شبكات الجيل الخامس في جعل المستقبل حقيقة واقعة. وقد تم في إطار فعاليات الورشة إقامة معرض تقني تناول عدة استخدامات لتقنية الجيل الخامس كالمدن الذكية والواقع الإفتراضي والواقع المعزز والواقع المُختلط، حيث تم عرض الإمكانيات التي تتمتع بها شبكات الجيل الخامس، كزمن الانتقال المنخفض جداً والسرعات العالية لنقل البيانات والواقع المعزز، ودورها في إتاحة خدمات وتطبيقات آنية ومبتكرة.

وضم المعرض جزء خاص بالإمكانيات التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس للألعاب الرياضية ككرة القدم، كما شمل المعرض نموذج خاص بالمدن الذكية تناول حلولًا مرنة وفعالة من حيث التكلفة للشركات، وحدد إمكانية استخدام البنية التحتية الحالية لبناء شبكات الجيل الخامس المستقبلية. وتضمن المعرض أيضاً عروض مثيرة للواقع المعزز الذي يحدد كيف سيتم دعم التحول الرقمي للصناعات المختلفة بواسطة الجيل الخامس وانترنت الأشياء عبر استخدام أداة بسيطة وبديهية لكنها قوية مثل الواقع المعزز.

وتعليقاً على فعاليات ورشة العمل قال المهندس محمد الكندي، نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "تنتقل استخدامات تقنية الجيل الخامس من عالم الخيال إلى الواقع، ونحن على يقين بأن الشركات المبتكرة في المستقبل سيتم بناؤها عبر استخدام تقنية الجيل الخامس. ويتم تنظيم هذه الورشة في إطار إلتزامنا بإنشاء البيئة التنظيمية المثالية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي والريادة."

وتعليقًا على الحدث، قال سعيد بن عبد الله العجمي، نائب رئيس العمليات في عمانتل: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع كل من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية وشركة إريكسون لعرض الفرص والامكانيات الغير محدودة التي ستقدمها شبكة الجيل الخمس على موظفينا. وتعتبر هذا الحدث محطة مهمة في رحلتنا بعد إجراء عدة اختبارات ناجحة للتقنية الجديدة والعمل على تحديث كبير للبنية التحتية وشبكة النقل لاستيعاب متطلبات تقنية شبكة الجيل الخامس في سلطنة عُمان."

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أما فويتشك باجدا، رئيس منطقة الخليج في إريكسون: "تعتبر شبكات تقنية الجيل الخامس بمثابة المنصة الرائدة لجميع الابتكارات المستقبلية. وتهدف فعالية اليوم إلى إلهام شركاءنا على مستوى القطاع في سلطنة عمان بحالات استخدام تقنية الجيل الخامس التي من شأنها تقديم تجارب جديدة للمستهلكين وتمكين الثورة الصناعية الرابعة. نحن متحمسون لمواصلة رحلة تقنية الجيل الخامس في عُمان."

في عصر الجيل الخامس، يتوقع مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة أن تكون لديهم القدرة على توفير خدمات ذكية وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة من خلال تقنية مفتوحة وموحدة على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية محركاً لحدوث تغييرات تؤثر على مختلف القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعدين والزراعة وغيرها.

أقيم المعرض التقني المصاحب للورشة في مبني هيئة تنظيم الاتصالات في الفترة ما بين 26 إلى 27 يونيو 2019.