هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد "جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية" ضمن جوائز الشرق الأوسط الـ...

دبي - الخليج 365 :

تقديراً لدورها في توفير أفضل الخدمات الذكية، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي "جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية" ضمن جوائز الشرق الأوسط الـ 25 لتميز الحكومة والمدن الذكية التي نظمها معهد جائزة الشرق الأوسط في دبي، وتهدف إلى تكريم القطاعات التي حققت إنجازات ملموسة عبر تطبيقها لأحدث الأنظمة التقنية التي تسهم في تغيير مفاهيم وأساليب العمل. وتهدف جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية إلى تكريم الجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط التي توفر أفضل الخدمات الذكية المتميزة بالاستعانة بأرقى المعايير التقنية التي من شأنها تطوير أفضل المشاريع المبتكرة لتحسين جودة وكفاءة مستوى تقديم الخدمات الحكومية الذكية، مع التركيز بوجه خاص على اكتساب ثقة المتعاملين.

وأشار سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن فوز الهيئة بهذه الجائزة يسلط الضوء على جهودها المتواصلة لتطوير أرقى الخدمات الذكية التي تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وأضاف سعادته: "تعد الهيئة من أوائل الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار جهودنا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 93% حتى نهاية الربع الأول من 2019".

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تمثل جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية إضافة مهمة إلى سجل الهيئة الحافل بالجوائز في مجال تطوير الخدمات الحكومية الذكية عالية المستوى، حيث تنصب جهود الهيئة في الدخول لسباق المستقبل عبر مواكبة الاستراتيجيات الحكومية الواعدة والهادفة إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتوفير أحدث الخدمات والحلول الذكية".

يشار إلى أن جميع خدمات الهيئة متاحة عبر الموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) والتطبيق الذكي، إضافة إلى "رماس"، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتوافر على مدار الساعة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى أنظمة "أليكسا" و"غوغل هوم"، والروبوتات. ويتميز "رماس" بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر. وقد أجاب "رمّاس" على أكثر من مليوني طلب واستفسار من خلال القنوات المختلفة منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017. وأضافت الهيئة مؤخراً خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية إلى "رمّاس" عبر تطبيقها الذكي، حيث يمكن توجيه السؤال الشفهي إلى "رماس" للحصول على الإجابة بشكل فوري.