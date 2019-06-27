تكنولوجيا: هواوي تضيف مزيد من الهواتف في قائمة تحديث Android Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تغريدة جديدة من هواوي اليوم لتؤكد على خطط الشركة القادمة لدفع تحديث Android Q إلى مجموعة من إصدارات الشركة، حيث أضيفت مزيد من إصدارات الشركة إلى قائمة الهواتف المقرر تحديثها لاحقاً.

لم توقف قرارات الحظر التي فرضت على شركة هواوي خططها لدفع تحديث الإصدار القادم من الأندوريد Android Q لمجموعة من هواتفها الذكية، وفي تغريدة نشرت اليوم على تويتر عبر فرع الشركة في إسبانيا، تم إضافة إصدارات جديدة لقائمة التحديث المستقبلية.

Advertisements

وتشمل القائمة الجديدة للهواتف سلسلة هواتف Mate 10، لذا يبدو أن قطاع كبير من مستخدمي الإصدارات السابقة من هذه السلسلة سينضم إلى تحديث Android Q حيث تشمل القائمة كلاً من هواتف:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche

Huawei Mate 20 lite

Huawei Mate 20 RS Porsche

Huawei Mate 20 X

المصدر

اعلان

