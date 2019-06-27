فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo اليوم بإصدار تحديث Android 9 Pie الذي يجلب معه أيضًا واجهة ColorOS 6 الأحدث من شركة Oppo للهاتفين Realme U1 و Realme 1.
هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم CPH1859EX_11_A.37 في حالة الهاتف Realme 1، ويحمل البنية رقم RMX1831EX_11_A.10 في حالة الهاتف Realme U1. وكما سبق وأشرنا، فهذا التحديث الجديد يجلب معه واجهة ColorOS 6 الأحدث من شركة Oppo والتي تجلب معها واجهة مستخدم جديدة، ودرجًا للتطبيقات، ووضع الركوب، فضلا عن جميع الميزات والتغييرات التي جاء بها نظام Android 9 Pie من شركة جوجل. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك وضع Nightscape Mode، والإصلاحات الأمنية لشهر مايو، وإليكم أدناه قائمة التغييرات بالكامل :
- إضافة أيقونات الإشعارات إلى شريط الحالة
- إضافة إيماءة تنقل جديدة
- إضافة درج للتطبيقات إلى اللانشر ColorOS 6
- إضافة وضع Riding Mode
- إضافة الخلفيات الحية
- تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر مايو
- تحديث لوحة الإشعارات
- تحديث واجهة مستخدم AI Board
- تحديث الثيم الإفتراضي
- إضافة وضع Nightscape Mode إلى الكاميرا
- إضافة متجر الثيمات Realme Theme Store
- إضافة Game Center في بعض المناطق
- إضافة مجتمع Realme Community في بعض المناطق
قامت شركة Realme بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Realme 1 و Realme U1 على مراحل، لذلك قد يضطر بعض المستخدمين إلى الإنتظار لبضعة أسابيع قبل الحصول على فرصة تحميل وتثبيت هذا التحديث. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme وعدت أيضًا بتحديث الهاتفين Realme 2 و Realme C1 إلى Android 9 Pie في شهر يونيو الجاري، لذلك يجب أن نتوقع إعلانًا بشأن تحديث Android 9 Pie لهذين الهاتفين في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتفين Realme 1 و Realme U1 يبدأن رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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