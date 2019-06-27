الهاتف Galaxy A90 موجود وسيصل مع المعالج Snapdragon 855، وسيدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، زعم تقرير أن الهاتف الذي تم تسريبه حتى الآن بإسم Galaxy A90 سينتهي به المطاف كجزء من سلسلة هواتف Galaxy R Series الجديدة تمامًا. والآن إتضح أن هذا ناجم عن سوء فهم، فبعض المصادر تخلط في الأساس بين الأسماء التسويقية والأسماء الرمزية الداخلية.

وبالتالي، فالهاتف Galaxy A90 حقيقي بالفعل وسيصل في المستقبل القريب. إنه قيد التطوير، وقد يصل في القريب العاجل. إلى جانب هذا التوضيح، فقد تلقينا المزيد من المعلومات حول الهاتف Galaxy A90.

سيكون هناك طرازان من الهاتف Galaxy A90، واحد يحمل الإسم الرمزي SM-A905 يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويضم شاشة بقطر 6.7 إنش، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وستكون هناك أيضًا ميزة غامضة تدعى ” Tilt OIS “.

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من ناحية أخرى، سيدعم الطراز الثاني الذي يحمل الإسم الرمزي SM-A908 شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم نفس الشاشة ونفس مستشعر بصمات الأصابع، ولكن سيكون هناك إختلاف طفيف على مستوى الكاميرا الخلفية الثلاثية حيث سيتم تقليص دقة الكاميرا الثانية من 12 ميغابكسل إلى 8 ميغابكسل، في حين ستواصل الكاميرات الأخرى الإحتفاظ بنفس الدقة.

ربما كان الأمر الأكثر أهمية هو أن كلا الطرازين سيعملان بالمعالج Snapdragon 855، وهذا ما يعني بأن هذه ستكون هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة سامسونج معالج رائد في سلسلة هواتف Galaxy A Series. وبالتالي، هذا من شأنه أن يجعل Galaxy A90 قادرًا على منافسة الهواتف الرائدة المنخفضة التكلفة المتاحة في السوق اليوم.