Galaxy Fold سيحصل بدوره على نسخة تدعم شبكات 5G، وقد تصل قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف Galaxy Fold القابل للطي سيحصل في المستقبل القريب على نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، لأنه تم رصد هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC تصادق على هذه النسخة مؤخرًا، على الأقل هذا وفقا لملف مسرب تم الحصول عليه من قبل موقع My Smart Price. تم رفع طلب المصادقة على هذه النسخة الجديدة من الهاتف Galaxy Fold في اليوم 25 من شهر أبريل الماضي وتمت الموافقة على تقرير EMC في اليوم الثالث من هذا الشهر.

يضمن إختبار التوافق الكهرمغناطيسي EMC أن الجهاز لا تنبعث منه الكثير من الطاقة الكهرمغناطيسية التي تتسبب أو تتداخل مع الأجهزة الأخرى.

نسخة 4G من الهاتف Galaxy Fold تدعم شريحتي إتصال SIM عبر NanoSIM و eSIM، وبالنسبة لنسخة 5G من هذا الهاتف، فهي تدعم إستخدام شريحة إتصال واحدة. وبغض النظر عن شريحة الإتصال SIM، فنسخة 5G من الهاتف Galaxy Fold ستحصل أيضًا على بطارية أصغر بسعة 4235mAh على عكس نسخة 4GB التي تضم بطارية بسعة 4380mAh. وبصرف النظر عن الإختلاف في سعة البطارية ونوعية الشبكات الخلوية المدعومة، فكلا الهاتفين يبدوان متطابقين في جميع الجوانب الأخرى بدون إستثناء.

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كان من المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر أبريل الماضي، ولكن إتضح للشركة في اللحظات الأخيرة أن الوحدات الأولية التي تم إرسالها للمراجعين تعاني من بعض المشاكل على مستوى الشاشة والمفصل، فقد إتضح أن الشاشة القابلة للطي هشة للغاية، وبالتالي هذا دفع شركة سامسونج لتأجيل عملية الإطلاق لضمان تصميم أكثر متانة قبل أن تطرح الهاتف بشكل رسمي في السوق.

فترة الإنتظار قد تنتهي قريبًا، على الأقل هذا ما أشار إليه نائب رئيس قسم الشاشات في شركة سامسونج خلال الأسبوع الماضي. على الرغم من أنه يبدو أنه تم حل كافة المشاكل، وأصبح الهاتف Galaxy Fold جاهزًا ليصل إلى السوق، فلا يوجد حتى الآن أي تاريخ محدد أو إطار زمني محدد للإطلاق.