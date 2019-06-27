Xiaomi تُصدر تحديثًا يتسبب في تعطل بعض وحدات Xiaomi Mi9 Special Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأيام القليلة الماضية، أوضح العديد من ملاك الهاتف Xiaomi Mi9 Special Editio على الصعيد العالمي أن الوحدات الخاصة بهم تعطلت بعد تثبيت التحديث الأخير الذي يجري إطلاقه حاليًا من قبل الشركة.

في الوقت الراهن، نحن لا نعرف ما هو الجزء المتأثر في الأجهزة وما إذا كانت هناك طريقة للتغلب على المشكلة، ولكن نحن نوصي جميع ملاك الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition حاليًا بتجنب تحميل وتثبيت هذا التحديث تمامًا إلى أن تقوم شركة Xiaomi بمعالجة المشكلة. لقد مر حوالي أربعة أيام منذ وقوع الحادث الأول والذي تم الإبلاغ عنه في المنتدى الرسمي لشركة Xiaomi.

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التحديث المعني هنا هو التحديث الذي يحمل البنية رقم MIUI 10.3.1.0 والموجه في الغالب للأسواق الأوروبية. لقد توصلنا بمعلومات مفادها أن الوحدات المستوردة من الصين مع تثبيت الروم العالمي عليها لا تتأثر بهذه المشكلة، وإنما تلك التي تم شراؤها من متاجر التجزئة الرسمية لشركة Xiaomi في أوروبا.