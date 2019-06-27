مصراوي توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وانخفاض درجات الحرارة، لمعدلاتها الطبيعية السبت المقبل لتسجل الحرارة 36 درجة. وأوضح شاهين لمصراوي، اليوم، وجود نشاط لرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد ومنطقة جنوب سيناء لكنها غير مؤثرة على الطرق، إضافة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة. وقال إن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثير الكتلة الشمالية...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل انكسار الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.