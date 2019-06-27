هاتف Honor 10 Lite يحصل على تحديث EMUI 9.1

هاتف honor 10 lite هو أحدث هاتف يحصل على النظام الجديد من هواوي والذي يحمل رقم EMUI 9.1، تذكر بأن هذا التحديث مبني بشكل كامل على الأندرويد وليس نظام هواوي الجديد الخاص بها.

بالأمس وصل التحديث إلى هاتف Mate 20X واليوم يبدأ بالوصول إلى هاتف honor 10 lite و Honor 20i، التحديث يقدم خاصية جديدة تدعى GPU turbo 3.0 ويسمح لك بوضع نغمات فيديو لمجموعات محددة من جهات الإتصال ويضيف مساعد شخصي صوتي يعمل بالذكاء الصناعي.

بدأ التحديث حالياً في الظهور والوصول إلى المستخدمين في الصين لذا يمكنك أن تتوقع أن التحديث سيصل إلى باقي المستخدمين حول العالم في الأيام القليلة القادمة ، بالطبع يمكنك أن تحاول الوصول إلى التحديث بشكل يدوي من خلال الدخول إلى إعدادات هاتفك ومحاولة الوصول إليه، إن لم تجده أو لم يصل لك فوراً لا تقلق ويمكنك الإنتظار بعض الوقت قليلاً وسيصلك التحديث في أقرب وقت.

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لازلت المناقشات والمناوشات جارية بين الحكومة الأمريكية وهواوي وبين الشركات الأمريكية بين موافق ومعارض وحتى الآن لم نرى أي هاتف من هواوي بنظام تشغيلها الجديد.