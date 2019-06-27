هاتف CC9 الجديد من شاومي يحصل على لون يخطف الأبصار

بدأ هاتف CC9 الجديد من شاومي بالظهور بكثرة والإنتشار حول الإنترنت في دليل وعلامة واضحة على قرب موعد صدوره.

بالأمس ظهر الهاتف في اللون الأبيض والذي يدعى Glacier Ice White واليوم نراه في النسخة الزرقاء والذي تطلق عليه الشركة Dark Blue Planet وهي تبدو جميلة وغاية في التفرد مع التصميم المميز للهاتف وتحمل شكل يشبه حرف S على ظهر شاومي CC9 عندما ينعكس الضوء

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الفيديو الجديد الذي ظهر لهذا اللون بالإضافة إلى كلام المدير التنفيذي للشركة يؤكدان على وجود كاميرا ثلاثية في خلفية الجهاز وكاميرا أمامية بمستشعر 32 ميجابكسل ولكن الشركة لم توضح بعد المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز من ناحية الكاميرا وتركيبها وتصميمها لذا يمكننا أن نتوقع مفاجئات غريبة أو جديدة في هذه السلسلة من الهواتف.

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هاتف شاومي CC9 سيظهر بشكل رسمي وسيتم الكشف عنه رسمياً في 2 يوليو القادم وحتى ذلك الوقت سنضطر أن ننتظر الإشاعات والتسريبات الصغيرة والبسيطة التي تظهر عن الهاتف من هنا وهناك .