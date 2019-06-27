هواوي تضيف المزيد من الهواتف لدعم أندرويد Q

بينما لازلت هواوي تعاني من تبعات أزمة الحكومة الأمريكية والصينية وأزمة الإستيراد المشتعلة بين القطبين والتي تهدد بتدمير عالم هواوي وحرمانها من الأندرويد تماماً قررت الشركة أن تقوم بنشر قائمة جديدة من الهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد 10.

تأتي هذه القائمة الجديدة من الفرع الأسباني للشركة تحديداً والذي قام بنشر تغريدة تضم مجموعة جديدة من الهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد Q أو أندرويد 10 الجديد من جوجل بغض النظر عن تبعات الأزمة وغيرها من الأمور.

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أهم الحضور في هذه القائمة هو عائلة Mate 10 المتواجدة بقوة بكل أشكالها وبكل انوعها، بالإضافة إلى وجود عائلة الـ Mate 20 وهذا الأمر منطقي للغاية.

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بعيداً عن الهواتف التي نشرت فالتغريدة فإن هواوي توضح من خلال هذه التغريدة ومن خلال هذا النشر بأنها ستهتم بعملاءها الحاليين والجدد ولن تدع أي أزمة إقتصادية أو غيرها من الأمور توقفها عن إنتاج ودعم الهواتف التي ستنتجها وتنقلها إلى السوق.

التغريدة تأتي بجملة أسبانية تترجم إلى ” إلتزامنا معكم أنتم، مستخدمينا” فيما يدل بأن الشركة لن تتخلى عن المستخدمين القدم أو الجدد.

https://twitter.com/HuaweiMobileESP/status/1143897906698760192.