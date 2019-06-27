منصة Whatsapp تختبر خاصية مشاركة الحالة إلى قصص الفيس بوك

يبدو أن منصة Whatsapp تختبر خاصية جديدة تسمح للمستخدم بمشاركة الحالة أو Status الخاصة بك من المنصة إلى حسابك على الفيس بوك وتحديداً إلى القصص الخاصة بك.

لم توضح الشركة إن كان هذا سيجعل حسابك على الفيس بوك يرتبط بحسابك على منصة Whatsapp أو حتى ييشير للحساب لأن هذا وبشكل كبير سيعتبر إختراقاً للخصوصية المستخدم الخاصة بك .

بالطبع قد تكون هذه الخطوة أول خطوة في قائمة طويلة من مشاركة الحالات بين المنصات ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، فتخيل مثلاً أن تتمكن من مشاركة حالتك Status على منصة Whatsapp إلى منصة Instgram أو أي منصة اخرى مملوكة لشركة Facebook المعروفة.

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بالطبع مثل هذا الأمر يثير قلق الكثير من الشركات الأمنية والأشخاص المهتمين بالخصوصية والأمن على الإنترنت لأن خوادم الشركة التي تقدم الخدمتين واحدة ولكن تؤكد شركة الفيس بوك بأن كل حالة أو كل مشاركة منفردة ستكون كيان ومدخل منفرد بحد ذاته على خوادمها ونظامها ولن يتم ربطهما معاً .

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ظهرت خاصية الـ Status منذ فترة قريبة على منصة Whatsapp ومنذ ظهورها في ذلك الوقت أصبحت الخدمة واحدة من اكثر الخدمات إنتشاراً وإستخداماً في السوق بشكل عام فاليوم يستخدم هذه الخاصية اكثر من 500 مليون مستخدم نشط يومياً وفي العام القادم ستصبح حالات الـ Whatsapp أول مكان ترى فيه إعلانات داخل المنصة.