حل اغلب مشاكل جهاز Pocophone F1 الشائعة بكل سهولة

محتوي المقالة

Pocophone f1 الهاتف الذي لقى رواجاً عالياً وقت إصداره بسبب سعره الرخيص جداً مقابل المواصفات العالية التي يقدمها. و لكن كعادة اي هاتف فإنه يمكن ان تجد فيه بعض المشاكل. و كان poco من الهواتف التي عانت في بدايات الأمر من مشاكل عديدة. هناك بعض المشاكل قد تم حلها بالفعل من شركة xiaomi و هناك البعض لم يتم حله حتى الآن. الفكرة في ان الجهاز قوي للغاية و وجود اي مشاكل به ستؤرق من استخدامك له بكل تأكيد. لذلك فإن هذا الموضوع لخدمتك. فهنا سنخبرك كيف ستحل بعض المشاكل الشائعة بالجهاز بكل سهولة. كما يمكنك ايضاً قرائة موضوعنا السابق اذا حول كون هاتف poco f1 يستحق الشراء الآن ام لا

مشكلة اللمس المتعدد

هاتف poco كسائر الأجهزة في هذا الوقت يدعم اللمس المتعدد للشاشة حتى 10 اصابع بنفس الوقت. لكن ليست هذه المعضلة فحسب. فيبدو ان حساسيته للمس المتعدد ليست كحساسية باقي الاجهزة. او هذا ما نظن. حيث اشتكى بعض المستخدمين من وجود مشكلة عند اللعب خاصة لعبة PUBG حيث ان الجهاز لا يستجيب الا للمسة واحدة. او يكون هناك لمسات وهمية. كأن الشاشة تعمل وحدها. مما يعني وجود تأخير في استجابة الشاشة لهذا الأمر. لا اعتقد ان هذه مشكلة بالشاشة. و لذلك يمكنك تجربة بعض الحلول من خلال الـSoftware الخاص بك

بعض الحلول المقترحة

اعادة تشغيل الجهاز

ازالة الـScreen protector

الغاء الـGestures عن طريق الذهاب الى Settings ثم Additional Settings ثم Buttons and gestures shortcuts

تشغيل الجهاز في الوضع الآمن للإختبار عن طريق اللمس المطول لإختيار Restart في الـPower menu

تحديث الجهاز لآخر تحديث

اعادة ضبط المصنع

مشكلة نزيف الشاشة في pocophone f1

هذه المشكلة ستواجهك في حالة انك قد اشتريت احد النسخ الأولية من الهاتف. لأنه في النسخ الحديثة منه لم يواجه احد هذه المشكلة بعد. لكن في النسخ القديمة عانى البعض من نذيف اللون الأبيض بداخل الخلفيات السوداء. و هذا يرجع الى كون الهاتف يأتي بشاشة من نوع IPS LCD و هي شاشة مضيئة بالكامل اياً كان المعروض عليها. ليست كشاشات Amoled التي تنطفئ اضائتها في الأماكن ذات اللون الأسود. هذه المشكلة فسرها البعض بمشكلة في تثبيت الشاشة و كان الحل هو التوجه الى الشركة و استبدال الجهاز. هذا انسب حل. لأنها مشكلة في قطع الجهاز نفسها ليست مشكلة من ناحية الـsoftware

استهلاك عال للطاقة

من المعروف ان pocophone f1 يأتي ببطارية جبارة بسعة 4000mah. هذه البطارية تكفي ليوم و اكثر من الإستعمال. و انها تعطي SOT -و هو عدد الساعات التي ظلت بها الشاشة تعمل اثناء الشحنة الواحدة- عال للغاية. لكن البعض قد اشتكى من تغير الإستهلاك فجأة مع الوقت. و صارت البطارية تستنفذ بشكل اكبر عن ذي قبل. يمكن ان يرجع ذلك الى زيادة عدد التطبيقات التي تستعملها عن بدايات استعمالك للهاتف. او زيادة عدد التطبيقات التي تعمل بالخلفية. لذلك جرب الحلول الآتية لتحل هذه المشكلة

ادخل الى اعدادات المطورين Developer options و قم بإلغاء اختيار Mobile data always active

امنع بعض التطبيقات الجانبية من العمل في الخلفية

اغلق الـwi-fi طول الليل

اعد ضبط المصنع للهاتف

بطأ استجابة pocophone f1

غريبة. جهاز بمعالج snapdragon 845 و يعاني من اي بطأ استجابة. هذا شئ غير متوقع في مثل هذا الهاتف. في الواقع الامر مقترن بالـsoftware بشكل كبير. ليس للـHardware اي علاقة بذلك. الشكاوي التي ظهرت من المستخدمين كانت في تأخر في استجابة لوحة المفاتيح. و ان الواجهة و القوائم ليست سلسلة كالمفترض ان تكون سلسلة. يمكن ان تقول بأن هذه المشكلة متعلقة بشكل كبير في مشكلة اللمس المتعدد التي قد ذكرناها في اول الموضوع. لكن لنجرب بعض الحلول اولاً فيمكن ان تحل المشكلة بشكل كبير

قم بحذف الـCache الخاص بالتطبيقات التي تعاني من بطأ الإستجابة

امنع التطبيقات من العمل في الخلفية يمكنك استعمال Greenify لذلك

قم بتثبيت آخر التحديثات

اعد ضبط المصنع

مشاكل في الكاميرا

من المعروف ان اجهزة Xiaomi بها مشاكل عدة من ناحية الـSoftware الخاص بكاميرا الجهاز. ذلك يرجع الى ان معالجة الكاميرا للصور ليست جيدة مثل باقي الشركات. قطع الكاميرا من ناحية اخرى دائماً جيدة و منافسة. لكن المعالجة سيئة. فتجد ان الصور تكون بألوان دافئة عن باقي الهواتف. لا معالجة جيدة للصور الليلية. لذلك فإن الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل هو استعمال تطبيق Google Camera الذي استطاع المطورون تشغيله على اجهزة xiaomi مما يزيد من معالجة الصور بشكل كبير و تحسين في الصور المتلقطة. لكن بعض المستخدمين اشتكوا من شئ آخر هو ان الكاميرا تظهر بها بقع سوداء و زرقاء على الرغم من كون الكاميرا نظيفة. هذا ليس شيئاً كبيراً هناك حلول سهلة لها

استجابة بطيئة للبصمة او لمسح الوجه

شركة Xiaomi قد طورت العديد من المزايا في pocophone f1 اهمها اضافة ماسح للوجه بإستخدام الـIR. مع وجود حساس بصمة الذي هو كالعادة سريع للغاية. لكن بعض المستخدمين قد اشتكوا ايضاً من ان حساس البصمة او ماسح الوجه قد يصبح بطيئاً بعض الشئ. او تضعف استجابته. هذا الوضع يمكن ان يتعلق بالـsoftware نفس تعلقه بالـHardware فإذا اردت نصيحة مننا فاتبع بعض الخطوات التي من شأنها حل المشكلة من ناحية الـsoftware قبل ان تتجه الى الشركة لحل المشكلة من ناحية الـHardware

اعد ضبط اصبعك على حساس البصمة و اعد ضبط مسح الوجه

جرب اختبار مسح الوجه و حساس البصمة بالوضع الآمن

نظف حساس البصمة من الأتربة و العرق

قم بعمل ضبط مصنع لكن لا تقم بعمل Restore لأي حفظ احتياطي مسجل على حسابك. من ناحية التطبيقات و الإعدادات طبعاً

Android Auto لا يعمل على pocophone f1

هذه مشكلة عويصة ان كنت تمتلك سيارة تستطيع توصيلها بالهاتف. و هاتفك الأساسي هو pocophone f1. لأن Android Auto جزء لا يتجزء من نظام Android الشامل. لذلك فإن فكرة انه لا يعمل يمكن ان تؤرق عليك استخدامك للجهاز. و يجب حلها. لأن العديد من المستخدمين يحبون استعمال مزايا Android على سياراتهم. كتطبيقات الخرائط المختلفة على سبيل المثال. فإذا كنت تعاني من مشكلة اتصال هاتفك بالسيارة بإستعمال Android Auto جرب هذا الحل

اعد تثبيت تطبيق Android Auto

امنح التطبيق كل الصلاحيات التي يحتاجها

فعل USB Debugging في اعدادات المطورين

مشكلة عامة في شبكة مع الـ4G

هذه المشكلة ليست مشكلة pocophone f1 و حسب. بل هي مشكلة عامة مع العديد من المستخدمين الذين يستخدمون اجهزة xiaomi بشكل خاص. المشكلة هنا ان الهاتف لا يستطيع التوصيل بشبكة 4G في حال استعمال باقة الإنترنت الخاصة بشبكة المحمول Mobile data. يرجع لهذا لكون الواجهة MIUI يمكن ان تكون قد اغلقت فكرة ان يستعمل الهاتف شبكة 4G لإلتقاط الإنترنت. هذا شائع في هواتف xiaomi. و يحتاج الأمر لتفعيل 4G فحسب. و هو امر سهل على هواتف xiaomi ايضاً. فقط تابع الخطوات

Advertisements

1- ادخل الى الإعدادات حول الهاتف

2- اضغط عدة مرات على معلومات الذاكرة الداخلية

3- ستظهر لك الشاشة الآتية

4- اختر من بين phone information 1 و phone information 2 اي الشريحتين بها المشكلة

5- تحت اختيار set preferred network افتح القائمة

6- اختر الإختيار الآتي

LTE/GSM/CDMA auto (PRL) او الإختيار LTE/CMDA/UMTS auto (PRL)

7- ستجد بأن المشكلة قد تم حلها