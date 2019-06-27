تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن كلاً من هواتف LG W10 وLG W30 وأيضاً W30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً مؤخراً عن سلسلة هواتفها الجديدة LG W، حيث قدمت من هذه السلسلة كلاً من هواتف LG W10 وLG W30 وأيضاً W30 Pro.

عقدت شركة LG مؤتمر في الهند للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف LG W، حيث تشترك الإصدارت الجديدة من هذه السلسلة في تصميم مميز بالنتوء العلوي في الشاشة، مع دقة عرض HD بلس، كما ينطلق الثلاثة إصدارات بنظام تشغيل Android 9.0، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية وبطارية 4000 mAh.

مواصفات هاتف LG W10

شاشة FullVision بنتوء، بحجم 6.19 إنش، بأبعاد 18.9:9، ودقة عرض 1512 في 720 بيكسل بجودة HD بلس

رقاقة معالج Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسرعة 2GHz، مع كرت شاشة 650MHz IMG PowerVR GE8320.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED وميزة التركيز التلقائي PDAF مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل سماعات 3.5مم

قياسات الهاتف 156 في 76.2 في 8.5 مم مع وزن 164 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS، كما يضم منفذ micro USB

بطارية بقدرة 4000mAh.

مواصفات هاتف LG W30

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شاشة IPS Dot FullVision بنتوء القطرة، مميزة بحجم 6.26 إنش، بأبعاد 19:9، ودقة عرض 1520 في 720 بيكسل

رقاقة معالج Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسرعة 2GHz، مع كرت شاشة 650MHz IMG PowerVR GE8320.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي Sony IMX486 بدقة 12 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزواية عرض 100 درجة مع عدسات زوايا واسعة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل سماعات 3.5مم

قياسات الهاتف 162.7في 78.8 في 8.5 مم مع وزن 172 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS، كما يضم منفذ micro USB

بطارية بقدرة 4000mAh

مواصفات هاتف LG W30 Pro

شاشة IPS Dot FullVision بنتوء V، مميزة بحجم 6.22 إنش، بأبعاد 19:9، ودقة عرض 1520 في 720 بيكسل

رقاقة معالج Snapdragon 632 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر، وسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Adreno 506

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزواية عرض 100 درجة مع عدسات زوايا واسعة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

مدخل سماعات 3.5مم

قياسات الهاتف 157.7 في 75.9 في 8.3 مم مع وزن 172.7جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS

بطارية بقدرة 4000mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG W10 في 3 من يوليو بكلاً من ألوان الرمادي والبنفسجي وسعر 115 يورو، كما يأتي هاتف LG W30 بسعر 130 يورو أيضاً في 3 من يوليو بألوان الأزرق والرمادي، بينما لم تكشف LG عن سعر LG W30 Pro.

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