ألقي نظرة على جمالية الهاتف Xiaomi Mi CC9 في هذه الصور الرسمية الأولى

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فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 في الأسبوع المقبل، ونحن نعرف بالفعل بعض المواصفات التقنية لهذا الهاتف مثل قدومه مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. الآن، ظهرت الصور الرسمية الأولى لهذا الهاتف على شبكة الإنترنت، وهي تتماشى مع الصور التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA في وقت سابق من هذا الشهر، فهذه الصور الرسمية الجديدة تعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi CC9 كذلك مع ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية الأنيقة.
يبدو الهاتف مذهلاً، على الرغم من وجود تشابه واضح مع نسخة Feather White من الهاتف Vivo iQOO أو نسخة Pearle White من الهاتف Huawei P30 Pro أو نسخة Prism White من الهاتف Galaxy S10. نحن نرى أيضًا منفذ USB Type-C ومنفذ مكبر الصوت في الأسفل، ومنفذ السماعات 3.5mm ومايكروفون إلغاء الضوضاء ومطلق الأشعة تحت الحمراء في الأعلى، فضلا عن أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب.
بدأت شركة Xiaomi بالفعل بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حفل الإطلاق الذي يتم عقده في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل. الدعوة تحمل العلامتين التجاريتين Xiaomi و Meitu، مع التركيز على الشراكة الجديدة بعدما قامت شركة Xiaomi بالإستحواذ على شركة Meitu في العام الماضي.
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