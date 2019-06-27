Micron تستأنف عملية شحن رقاقاتها إلى شركة Huawei بعد فترة من التوقف بسبب الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - إستأنفت الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع الرقاقات Micron شحناتها إلى Huawei. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Micron، السيد Sanjay Mehrotra في مؤتمر صحفي مع المستثمرين أن الشركة قررت أنه لا يزال من الممكن شحن مجموعة فرعية من منتجاتها إلى شركة Huawei لأنها لا تخضع لأنظمة إدارة التصدير. وأوضح السيد Sanjay Mehrotra كذلك أنه بسبب عدم اليقين بشأن الوضع التجاري بأكمله، فلا يمكن التنبؤ بالكميات أو الفترات الزمنية.

جدير بالذكر أن شركة Micron الأمريكية كانت قد توقفت عن شحن منتجاتها لشركة Huawei في اليوم 15 مايو عندما قامت الحكومة الأمريكية بإضافة الشركة الصينية إلى قائمة الشركات المحظورة من التداول مع الشركات الأمريكية. كانت Huawei من أكبر عملاء Micron، وقد كلف الحظر التجاري هذا الشركة حوالي 200 مليون دولار من المبيعات التي تم تفويتها.

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ومع ذلك، وبمساعدة من محاميها ومحامين خارجيين، وجدت شركة Micron الرائدة في مجال صناعة الرقاقات طريقة للتغلب على الحظر. لم تعمل شركة Micron مع الشركات الأخرى المصنعة للرقاقات أو الحكومة الأمريكية، فلقد وجدت ببساطة طريقة لتخفيف العقوبات التي تنطبق على البضائع التي تحتوي على 25% أو أكثر من التكنولوجيات أو المواد الأمريكية الصنع.